Caffa confirmó que la obra de acceso principal a El Potrillo “presenta un avance del 40% en su ejecución”

En El Potrillo el Gobierno de Formosa lleva adelante la ejecución del estabilizado granular y desagües pluviales en el acceso a la localidad.

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, integró la comitiva que acompañó, este martes 5, al vicegobernador Eber Solís por el Departamento Ramón Lista y brindó detalles de las obras realizadas en la comunidad de El Potrillo.

En declaraciones a las que accedió AGENFOR, subrayó que estos trabajos responden a una “planificación estratégica” impulsada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán para fortalecer la transitabilidad y la seguridad vial en toda la zona.

En este sentido, puntualizó que “la obra tiene un 40% de avance” y precisó que “se está interviniendo en una longitud de cuatro kilómetros”, añadiendo que “es un estabilizado granular de siete metros de ancho con doce centímetros de espesor”.

“Esta obra va a permitir tener transitabilidad permanente y seguridad en una vía cada vez más transitada”, explicó el funcionario, señalando que los trabajos aseguran el ingreso y egreso a la localidad independientemente de las condiciones climáticas.

Finalmente, Caffa confirmó que, por instrucciones del Gobernador, equipos técnicos ya se encuentran trabajando en los estudios previos para extender el estabilizado hacia María Cristina, al asegurar que “eso está en la etapa de estudio topográfico, nivelación, estudio de la dinámica hídrica y estudio geotécnico, para evaluar la prolongación de la ruta”.



