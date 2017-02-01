Carlos Donkin recordó el hito de la Reparación Histórica

“Fue ver el cumplimiento de una palabra empeñada”:

En vísperas de un nuevo aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica, el exdiputado nacional, Carlos Donkin dialogó con AGENFOR y reflexionó sobre el hito que, según sus palabras, “cambió para siempre la historia de nuestra provincia”.

Apenas tres días después de asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner arribó a Formosa, un 28 de mayo de 2003, para rubricar junto al gobernador Gildo Insfrán, el Acta de Reparación Histórica, un documento estratégico para la provincia.

Al cumplirse 23 años de ese hito, el exdiputado nacional, Carlos Donkin quien estuvo presente ese día, recordó la jornada: “Parece que fuera ayer. Las cosas que nos marcan definitivamente en la vida y en la política quedan marcadas a fuego. Participar en ese acto como militante fue ver el cumplimiento de una palabra empeñada, algo que tiene un sentido muy profundo de sinceridad cuando siempre se decía que la política se nutría de engaños”.

El exlegislador destacó que el Acta “no fue un hecho aislado, sino lo que permitió plasmar la visión de provincia diseñada por el gobernador Insfrán, dando inicio al desarrollo del Modelo Formoseño”.

Entre las concreciones más significativas, Donkin subrayó la trascendencia de la pavimentación total de la Ruta Nacional 81, al expresar que fueron “muchos años esperando terminar definitivamente esa ruta, que nos unía a la provincia de Salta” y añadió: “tantos años reclamando porque los formoseños estábamos incomunicados con nuestro ‘lejano oeste’, ya que ir a Ingeniero Juárez era estar supeditado a las condiciones climáticas”.

Sin embargo, celebró que después de la firma “eso cambió para bien”, afirmando que Néstor Kirchner “vino a cerrar un compromiso histórico que tenía el Gobierno nacional con los formoseños”.

La antítesis del presente

Al referirse a la gestión presidencial actual de Javier Milei, donde se paralizó de la obra pública, el exdiputado nacional señaló que “no se puede comparar la gestión del compañero Néstor Kirchner con el desgobierno de Milei, que nos está llevando a una situación de desesperación a nivel nacional”.

Y añadió que “pensar en repavimentar baches en la Ruta 81 es un imposible en la concepción que tiene el gobierno de Milei”, considerando que “estamos frente a entrega nacional y las provincias que siempre hemos sido olvidados en la historia de la República Argentina, estamos sufriendo con mayor consecuencia de este desgobierno”.

Donkin también se refirió a los recientes proyectos y declaraciones de sectores de la oposición local que plantean una intervención federal a Formosa, cuestionando severamente la calidad institucional de la gestión nacional por “ignorar al Congreso”, “ordenar al Poder Judicial” y autorizar patrullajes extranjeros sin el aval parlamentario correspondiente.

Por eso, enfatizó en que “institucionalmente, el que tiene que ser intervenido es el Gobierno nacional y no el de la provincia de Formosa, porque acá funcionan las instituciones y hay separación de poderes” y agregó que “llevar esa idea tan loca, que no ha sido apoyada por ningún senador, te demuestra la locura la que entran los libertarios cuando el pueblo, sobre todo el de Formosa, no los apoya en las urnas”.

En este sentido, resaltó que “quieren destruir una sociedad y poner en tensión el clima social de una provincia, que no solamente está muy bien administrada, sino con una convicción firme del compañero Gildo Insfrán, de bregar a nivel nacional por la unidad de todos los argentinos para salir de esta locura del gobierno de Milei”.

Frente a esta situación, aseveró que “acá hay un pueblo absolutamente esclarecido, que sabemos defender nuestros derechos”-

Finalmente, Donkin destacó la vigencia y la proyección del Modelo Formoseño, mencionando que la construcción de escuelas, centros de salud y la cercanía con el pueblo son tomados como banderas en otros distritos del país.

“Es un orgullo pertenecer a un movimiento peronista y al Modelo Formoseño, que se está copiando a nivel país en muchas provincias y ese es uno de los mayores beneficios que podemos tener como estructura política”, manifestó.

Y afirmó que “de eso se trata, de sentir que tenemos una representación no solamente federal, sino absolutamente argentina, y que cada provincia se desarrolle y tenga en el contexto nacional voz y voto para las grandes decisiones nacionales”, cerró.



