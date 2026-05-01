Actividades de concientización por el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, junto al CucaiFor, llevó adelante durante todo el mes una importante agenda de actividades destinadas a promover la concientización sobre la donación de órganos y tejidos.

Las acciones incluyeron charlas y encuentros en diferentes instituciones educativas y espacios de formación de la provincia, entre ellos la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UBLaP), la Escuela NEPyFP Nº 1 del barrio San Agustín, la EPES Nº 95 “Evita” de la ciudad de Formosa, la Universidad Siglo 21 Formosa y jornadas de concientización junto al personal policial en el Galpón “G”.

A través de estos espacios se trabajó sobre la importancia de la donación, la necesidad de hablar del tema en la comunidad y el rol fundamental de la solidaridad para salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas.

Como cierre de las actividades, el viernes 29 de mayo se realizó un acto conmemorativo que contó con testimonios de pacientes trasplantados y familiares de donantes, quienes compartieron experiencias de vida atravesadas por la esperanza, la empatía y la solidaridad.

Ese mismo día, por la tarde, se desarrolló una jornada recreativa en la que alumnos de la Escuela “Sarmiento” participaron de distintas actividades vinculadas a la temática de la donación de órganos y tejidos, promoviendo desde la infancia valores como la empatía, el compromiso y el cuidado de la vida.

Desde el Hospital de Alta Complejidad y el CucaiFor destacaron que continúan trabajando diariamente para fortalecer la concientización y seguir salvando vidas, entendiendo que cada instancia es fundamental: desde la comunicación y la información, hasta el acto mismo del trasplante. Cada acción, cada mensaje y cada decisión cumplen un rol clave en la construcción de una sociedad más solidaria y comprometida con la donación, subrayaron.



