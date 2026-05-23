23° aniversario del Acta de Reparación Histórica

Cuando hay decisión política y unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable

Hay tres hitos que se convirtieron en un punto de inflexión en el desarrollo de Formosa: su fundación en 1879, por el significado de establecerse en un lugar determinado, sobre todo, en una época de disputas territoriales; su Provincialización en 1955, por el reconocimiento de su capacidad autónoma y la lucha de aquellos formoseños que se pusieron al hombro esta demanda; y la firma del Acta de Reparación Histórica, en 2003, entre el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, que marcó el camino de la transformación de la provincia y la convirtió en una tierra próspera y perseverante.

De ese último hecho histórico se cumplen 23 años este 28 de mayo, jornada en la que el santacruceño, a sólo tres días de su asunción como jefe del Ejecutivo Nacional, llegó a esta provincia declarada “inviable” por otros personajes de la política centralista y cumplió con el compromiso asumido con el pueblo formoseño durante su campaña electoral.

Ese centralismo ideológico condenó a Formosa al aislamiento, sin infraestructuras viales, energía y con sistemas educativos y sanitarios fragmentados; e intentó, como si fuera poco, convencer a los argentinos e incluso algunos comprovincianos que tenía que ver con una falta de voluntad de los habitantes cuando, en realidad, siempre dependió de una decisión política de exclusión nacional porque se les negaba algo que les correspondía por derecho y por pertenecer a este extenso territorio que es Argentina.

Por ello, desde ese acto de justicia federal, la Nación puso a disposición de Formosa las herramientas políticas y económicas que le fueron negadas por años para comenzar a reparar, como bien dice su nombre, el olvido eterno al que fue llevada por otras gestiones nacionales y que se tradujo en desigualdad de condiciones socioeconómicas que impactaban en la calidad de vida de sus provincianos.

La firma de esta Acta, además de incluir obras que habían sido planificadas en el marco del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial, también significó una estratégica hoja de ruta trazada por el Gobernador en acuerdo con todos los actores políticos y sociales de los nueve Departamentos del territorio provincial.

Significó, entonces, el financiamiento para obras que hoy son la columna vertebral de la provincia como la pavimentación total de la Ruta Nacional 81, la interconexión eléctrica de alta tensión y el manejo estratégico de los recursos hídricos para combatir sequías e inundaciones.

Pero, para muchos historiadores, el hito más emblemático de esta transformación fue la consolidación del sistema sanitario a través del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, que se posicionó como el estandarte de la salud pública regional, garantizando que cada formoseño tenga acceso a la mejor tecnología y medicina en su propia tierra.

La Reparación Histórica demostró que cuando hay decisión política y unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable.

Esta Acta fue la herramienta que posibilitó la dinamización y aceleración del Modelo Formoseño, garantizando las condiciones necesarias para que cada formoseño, nazca donde nazca, tenga la posibilidad de realizarse en su propia tierra.

Entonces, a más de dos décadas de aquel abrazo histórico, la Reparación recuerda que el federalismo no es un concepto abstracto, sino la inversión real del Estado para equilibrar las desigualdades.

Y en tiempos donde se vuelve a cuestionar la inversión pública y se pregona el sálvese quien pueda, mirar hacia el 2003 es entender que el destino de Formosa no es una dádiva del centro, sino un derecho conquistado.

Por eso, esta semana los formoseños no sólo conmemoran el Día de la Patria, sino también el aniversario de ese pacto federal que, de la mano de Néstor Kirchner, demostró que la política debe transformar realidades y que cuando hay decisión política, el federalismo deja de ser una declaración de deseos para convertirse en dignidad para el pueblo.