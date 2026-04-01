Zanin resaltó la importancia de la UEAR

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, señaló que es más que oportuno el diálogo y el trabajo conjunto en estos momentos sensibles, como las inundaciones.

Zanin destacó la importancia de la UEAR, unidad especializada en la lucha contra el abigeato. Este trabajo no solo combate el delito rural, sino que protege la economía local y brinda seguridad a las comunidades rurales. En momentos difíciles, su labor coordinada es vital para sostener la producción. La UEAR, con su constante presencia en el territorio, no solo desalienta el delito, sino que permite a las familias productoras proyectar su futuro con mayor certidumbre, fortaleciendo la confianza en el desarrollo local.

Finalmente, Zanin subrayó que esto no es un hecho aislado: se ve toda la coordinación de las áreas del gobierno de la provincia de Formosa, que en el territorio están asistiendo a todos los sectores de la comunidad, reafirmando su compromiso con la recuperación y el bienestar de la población afectada.



