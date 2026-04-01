El formoseño Ignacio Villanueva corrió en Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo en Río Cuarto

Este domingo 19 de abril se corrió en el Autódromo de Rio Cuarto, el Campeonato Nacional Argentino de Ruta en el que participaron inicialmente 103 corredores representando a todas las Federaciones Provinciales.

La provincia estuvo representada por Ignacio "Nachito" Villanueva, quien fue el único corredor formoseño presente.

Luego de una durísima carrera de 48 vueltas al circuito con un recorrido total de 160 km el ganador fue Nicolas Tivani de San Juan (Corredor Internacional que se encuentra compitiendo en Portugal).

Al finalizar la carrera solo pudieron hacerlo 31 ciclistas de los 103 que largaron; y en ese marco el corredor formoseño realizó una gran carrera terminando en el pelotón principal en el puesto 18 a solo 6 segundos del ganador.

Nachito Villanueva tuvo una excelente performance, ya que tuvo que competir con otras Federaciones que en algunos casos presentaron mas de diez corredores, dejando a nuestra Provincia muy bien representada.