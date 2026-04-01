Cabrera: “Neme incurre en denuncias falsas, no existió delito con las contribuciones de los afiliados al PJ”

El doctor Armando Felipe Cabrera, legislador provincial y referente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, se pronunció con firmeza sobre el nuevo revés judicial que sufrió la exdiputada y abogada libertaria Gabriela Neme, quien denunció supuestas irregularidades en los aportes realizados por funcionarios provinciales afiliados al PJ.

“No existe delito alguno. Lo que hubo fue solo un problema de interpretación sobre cómo funciona el sistema democrático”, sentenció Cabrera.

El referente justicialista recordó que, desde la reforma constitucional de 1994, los partidos políticos son instituciones esenciales de la democracia, con jerarquía constitucional según los artículos 37 y 38 de la Carta Magna.

“Los partidos tienen el monopolio de la designación de sus candidatos en las elecciones, así como el financiamiento a través del Estado y de las contribuciones voluntarias de sus afiliados. Todos los funcionarios realizan su aporte al partido con la debida actualización y los convenios correspondientes. Eso es de público conocimiento y está plenamente regulado”, explicó.

Cabrera consideró que Neme “no tuvo la mejor idea al creer que esto constituye algo ilícito. Desconoce la ley de partidos políticos y su funcionamiento. Para ella, todo lo que hace el oficialismo es delito. No se la puede tomar con seriedad”.

Además, sostuvo que la dirigente libertaria “ve fantasmas donde no los hay”. “Si la gente quiere afiliarse al Justicialismo, lo hará; y si no quiere, no lo hará. Si el afiliado desea contribuir, lo hará. Todo esto está dentro de la Constitución, la ley de partidos políticos y bajo el estricto control de auditorías de la Cámara Electoral. Los partidos políticos son instituciones altamente controladas por la Justicia Federal”, aseveró.

El doctor Cabrera trajo a colación el delito de calumnias, al imputar a otros un delito que no existe, y advirtió que las denuncias falsas de Neme “generan responsabilidades”.

“Hay películas y situaciones que se repiten en todas las elecciones, pero eso no significa que sean ciertas. Esta es una acción desatinada. La Justicia puso las cosas en su lugar, aunque el proceso sea lento porque hay que contestar y probar cada cosa. Por eso digo que se fortalece la democracia: los partidos resisten cualquier examen y este tipo de embates”, analizó.

Cabe recordar que Gabriela Neme impulsó una denuncia contra los aportes de funcionarios provinciales al PJ. La presentación fue rechazada en cuatro oportunidades por “inexistencia de delito”. El último revés se produjo cuando la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Neme, al considerar que no aportó pruebas ni argumentos nuevos, sino que simplemente reiteró lo que ya había sido rechazado en instancias anteriores.

Tanto los jueces de Casación como el fiscal coincidieron en que los planteos ya habían sido debidamente respondidos.











