El Vicegobernador estuvo en Laguna Yema y Las Lomitas para celebrar el Día de los Pueblos Originarios

“Honrando nuestras raíces y nuestra identidad”, compartió la jornada del domingo con vecinos del barrio Simbolar de Laguna Yema y luego, en la jurisdicción lomitense, participó de actividades deportivas y culturales.

En la mañana de este domingo 19, el vicegobernador Eber Solís compartió el acto conmemorativo por el Día de los Pueblos Originarios en la EPEP N° 421 Wichí Lako (EIB), en el barrio Simbolar de Laguna Yema.

Allí, subrayó que “con profundo orgullo celebramos nuestra identidad multiétnica y pluricultural, una diversidad que nos fortalece y nos une como pueblo formoseño”.

Y destacó que desde el Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán “reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una provincia con inclusión, equidad y justicia social, garantizando igualdad de oportunidades para todos y todas”.

Luego, el vicegobernador Solís estuvo en la localidad de Las Lomitas, donde disfrutó de las instancias finales de un encuentro de fútbol femenino y masculino, que contó con la participación de más de 50 equipos.

Así también, se desarrolló una representación cultural que incluyó danzas, pastores y artesanos.

Del mismo modo, se hicieron presentes los emprendedores, a través del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), realizando una atractiva feria para evocar esta fecha, que fue establecida en 1940 tras el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, a los fines de rendir homenaje a los primeros habitantes del Continente Americano, promoviendo el respeto a sus culturas, derechos y tierras, buscando además la valoración de la identidad indígena.







