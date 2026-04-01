No es intervención, es saqueo

Se rechaza la interpretación que cuestiona la cláusula constitucional que, en Formosa, habilita que la actual fórmula de Gobernador y Vicegobernador pueda ser electa por un nuevo período a partir de la sanción de la Constitución recientemente aprobada por una Honorable Convención Constituyente elegida por el pueblo.

Resulta contradictorio desconocer la continuidad de un mandato que ha sido sistemáticamente ratificado por la voluntad popular. debería decir, el mismo padrón electoral que eligió al Dr. Gildo Insfrán como gobernador es el mismo padrón electoral que eligió como senador a quien hoy pide la intervención. Y es el mismo padrón que permitió el crecimiento del Partigo Justicialista, el nacimiento de nuevas expresiones políticas como La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, el debilitamiento de otras fuerzas tradicionales como la UCR.

¿Por qué, entonces, resulta incómodo reconocer que la ciudadanía elige, fortalece, debilita o descarta según su propio criterio?

El pueblo es el único soberano. Es quien analiza, decide y define su destino.

Cuando el resultado acompaña ciertas expectativas, se lo valida. Cuando no, se lo cuestiona, se lo desacredita o se intenta instalar que no comprende o que vota condicionado. Esa mirada no solo es injusta: es profundamente antidemocrática.

Quien hoy plantea la intervención de la Provincia de Formosa en el Congreso de la Nación, cada vez que toma estado público algo que cuestiona su imagen en términos morales o judiciales, suele desviar el eje con nuevas denuncias, como si el señalamiento generalizado diluyera responsabilidades. Pero el problema de fondo no se resuelve con distracciones.

Se invocan supuestos motivos sociales para justificar una intervención federal en una provincia que hoy enfrenta un contexto adverso producto de decisiones del Gobierno Nacional: paralización de la obra pública, reducción de fondos por coparticipación y eliminación de programas esenciales.

Sin embargo, Formosa sostiene un modelo de Estado presente que protege derechos, invierte en educación y salud, y acompaña a sus economías locales para que no desaparezcan. Un Estado que, además, gestiona permanentemente en defensa de los intereses regionales, con un Gobernador que lidera espacios regionales con sus pares, donde se generan propuestas y acciones concretas, aunque muchas veces no sean escuchadas.

El territorio no se impone: se construye. Se defiende con desarrollo, con inclusión y con políticas que garanticen oportunidades para todos.

La intervención federal no es el camino. Representa el intento de ingresar por la fuerza a una provincia que ha elegido su rumbo. Es abrir la puerta a recortes, despidos, pérdida de derechos y entrega de recursos naturales.

Será la antesala de un proceso de saqueo, tan simple como efectivo, contra el pueblo.