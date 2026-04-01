Recuperaron objetos robados y detuvieron a tres personas en distintos operativos

• Fue en el marco de tareas preventivas realizadas en los barrios San Isidro y Juan Domingo Perón

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima llevaron adelante dos procedimientos que permitieron recuperar elementos sustraídos y detener a tres personas involucradas en distintos hechos delictivos ocurridos en esta ciudad.

El primer caso se registró en horas de la mañana, tras un requerimiento a la línea de emergencias 911 por la sustracción de pertenencias en el barrio Urbanización San Isidro. Tras un relevamiento por la zona, los uniformados recuperaron un televisor de 24 pulgadas y un motor elevador de agua de 1 HP, que fueron sustraídos durante la madrugada y detuvieron al presunto autor del hecho.

En una segunda intervención, ya en horas de la tarde, personal policial acudió al barrio Juan Domingo Perón, donde vecinos alertaron que una pareja intentaba sustraer caños de cobre del sistema de refrigeración de un local comercial.

De inmediato, los efectivos acudieron y detuvieron a los involucrados en pleno ilícito con los elementos en su poder.

Finalizadas las diligencias, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia Provincial.

El hombre fue alojado en celdas de la comisaría, mientras que la mujer fue derivada a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, de Mujeres.