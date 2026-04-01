Detuvieron a un sujeto acusado de herir a su padre con un arma de fuego

El hecho ocurrió en el barrio Agua Potable de la localidad de Ingeniero Juárez

Integrantes de la Comisaría local detuvieron a un joven de 24 años y secuestraron un revólver calibre 22, cartuchos y un arma blanca en el marco de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca en contexto de violencia intrafamiliar y de género” y “Tentativa de Homicidio con el uso de arma de fuego”.

Este sábado, alrededor de las 05:20 horas, uniformados acudieron a un requerimiento en un inmueble ubicado frente a la Escuela N° 293 de la localidad Ingeniero Juárez, tras el aviso de vecinos que manifestaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, los policías observaron a un hombre con una herida sangrante, quien fue asistido por personal médico y posteriormente trasladado a esta ciudad capital para recibir atención especializada, debido a la gravedad de las lesiones.

De las primeras averiguaciones realizadas, se obtuvo que en la vivienda se originó un altercado entre padre e hijo, momento en que el joven efectuó disparos con un revolver y estos impactaron en el cuerpo de su progenitor.

Tras tareas investigativas, se detuvo al agresor de 24 años, se secuestró un revólver calibre 22, cinco cartuchos y un cuchillo de grandes dimensiones, lo cual fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica.

El detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial, al sujeto se le notificó su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.