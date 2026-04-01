Zanin rechazó el pedido de intervención federal a Formosa y lo calificó como un avasallamiento institucional

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, expresó su enérgico rechazo a cualquier intento de intervención federal sobre la provincia, al considerar que se trata de una medida sin fundamentos que atenta directamente contra el orden institucional y la voluntad soberana del pueblo formoseño.

Zanin sostuvo que “plantear una intervención en una provincia donde se respeta plenamente el sistema republicano, con división de poderes en funcionamiento y procesos electorales legítimos, constituye un grave precedente institucional que no puede ser avalado desde ningún sector responsable de la vida democrática argentina”.

En ese sentido, remarcó que Formosa ha demostrado a lo largo del tiempo un ejercicio democrático sostenido, donde la ciudadanía ha elegido libremente a sus autoridades mediante el voto popular, ratificando en cada elección un modelo político y de desarrollo que expresa la voluntad mayoritaria del pueblo.

Desde la mirada del sector privado, el titular de la entidad empresaria advirtió que este tipo de planteos genera incertidumbre y afecta la previsibilidad necesaria para el desarrollo económico. “Las instituciones sólidas son la base sobre la cual se construye la confianza, se promueve la inversión y se sostiene el crecimiento de las economías regionales. Cualquier intento de alterar ese equilibrio impacta negativamente en todo el entramado productivo”, señaló.

Asimismo, destacó los avances logrados en el territorio provincial a partir de un esquema de trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, que ha permitido fortalecer la actividad productiva y económica, ( industrial, de servicios y agroindustria), en distintos puntos de la provincia.

“Formosa viene consolidando un camino de desarrollo con inclusión, donde el sector privado cumple un rol clave acompañando políticas públicas que promueven la producción, el empleo y la integración territorial. Este proceso no puede ser puesto en riesgo por decisiones de carácter político que carecen de sustento real”, subrayó.

Finalmente, Zanin reafirmó la necesidad de defender las instituciones democráticas y el federalismo, entendiendo que cada provincia tiene el derecho de definir su destino a través de la voluntad de su pueblo”.