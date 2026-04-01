Recuerdan que las niñas y niños deben recibir la segunda dosis de la Triple Viral entre los 15 y 18 meses

Esta vacuna que previene el sarampión, la rubéola y las paperas, tuvo una modificación en su esquema desde el 1º de enero de 2026, con el objetivo de reforzar la prevención de estas enfermedades y reducir el riesgo de brotes mediante la inmunización temprana en menores.

En el marco de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno de Formosa, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se reiteró a la población la importancia del nuevo esquema que tiene la vacuna Triple Viral a partir de la aplicación de la segunda dosis entre los 15 y 18 meses de vida.

Asimismo, se recordó que el nuevo esquema se encuentra vigente a partir del 1° de enero del 2026 y responde a una modificación estratégica, dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación que tiene como propósito principal reducir el riesgo de reintroducción y circulación de enfermedades de alto impacto sanitario como el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas).

Al respecto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, licenciado Julio Arroyo, informó que las dosis de Triple Viral están disponibles en los centros de salud y hospitales de la provincia, tanto en la Capital como en el interior, y en el vacunatorio de La Familia, ubicado en la calle Padre Patiño 1255, en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

El especialista en inmunizaciones, indicó que la vacunación oportuna, realizada en tiempo y forma tal como lo establece el Calendario “es vital en esta etapa del desarrollo infantil, ya que no solo protege al niño, sino que evita brotes y resguarda la salud de toda la comunidad gracias a su efecto rebaño”.

Asimismo, hizo notar que al igual que las demás vacunas incorporadas al Calendario “es gratuita, obligatoria, segura y muy eficaz” y para que se alcance su máxima protección y sea sostenida en el tiempo “la niña y los niños deben tener el esquema completo”.

En ese punto, informó que a partir del nuevo esquema “los menores nacidos desde el 1° de julio de 2024, deben recibir la primera dosis de Triple Viral a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses”. Pero aclaró, que la vacuna se sigue aplicando con el esquema anterior “es decir, con la segunda dosis a los cinco años, a los que nacieron hasta el 29 de junio de 2024”.

Cobertura

Arroyo mencionó la gravedad de las patologías que cubre esta vacuna. “El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa con riesgo permanente de reintroducción global. En 2025 el continente americano registró un incremento significativo de casos y perdió el estatus de libre de sarampión”.

Por su parte, la rubéola, aunque suele ser leve, conlleva riesgos devastadores durante el embarazo, pudiendo causar el Síndrome de Rubéola Congénita. Mientras que, la parotiditis, puede derivar en complicaciones severas como meningitis o infertilidad.

Teniendo en cuenta esos aspectos, el funcionario marcó que “la mejor protección es la vacuna”y convocó a las familias a acercar a sus hijos a los vacunatorios para completar el esquema en el caso de tener dosis pendientes”, indicó en el cierre.



