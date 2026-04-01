El Mercado Comunitario de Emprendedores presenta su Especial Patrio con el Concurso de la Empanada

Gastronómicas podrán compartir sus mejores recetas que destacan los sabores típicos de la región. Habrá artistas en vivos y diferentes sectores con productos elaborados localmente.

Gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) llevará adelante una nueva edición especial en el marco de las celebraciones patrias, los días 2 y 3 de mayo desde las 19 horas en el Galpón G, con una propuesta que combina tradición, producción local y cultura.

El evento tendrá como principal atractivo el Concurso de la Empanada, donde emprendedores gastronómicos formoseños podrán exhibir sus mejores recetas, destacando los sabores típicos de la región. Además, habrá artistas en vivo y diversos sectores con productos elaborados por emprendedores locales, generando un espacio de encuentro para toda la familia.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de una política sostenida de acompañamiento al sector emprendedor.

En ese sentido, la subsecretaria de Empleo a cargo Mariángeles Vicentin, subrayó que este tipo de eventos son posibles gracias a la decisión política del Gobierno de la provincia de Formosa “de acompañar y fortalecer a nuestros emprendedores”, por lo que, cada edición del Mercado Comunitario refleja “el esfuerzo, el talento y la identidad de los formoseños”.

Asimismo, remarcó que estos espacios no solo impulsan la comercialización de productos locales, sino que también promueven la inclusión, el desarrollo económico y el fortalecimiento del entramado social.

“Queremos que las familias se acerquen, disfruten, acompañen a nuestros emprendedores y celebren juntos nuestras tradiciones”, invitó.

De esta manera, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su compromiso con el crecimiento del sector emprendedor, generando oportunidades y consolidando espacios que ponen en valor la producción local.



