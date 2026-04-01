Partidos Aliados repudiaron el pedido de intervención federal

Luego de conocerse la presentación de un proyecto de Ley presentado en el Senado de la Nación, por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, los partidos políticos aliados al Partido Justicialista de Formosa, dieron a conocer un documento donde expresan un total rechazo y repudio al mencionado proyecto.“Los partidos políticos más abajo firmantes, expresamos nuestro más enérgico repudio y rechazo a la reciente presentación ante el Senado de la Nación, de un proyecto de ley y que impulsa el propio senador nacional electo en comicios generales, Francisco Paoltroni quien, en una osada e ilegal maniobra política, pretende desacreditar con argumentos falaces y embusteros la plena vigencia de las instituciones y del sistema democrático en la Provincia de Formosa”, dice el documento.“En éstos momentos muy difíciles para todo el pueblo argentino, sometido a las crueles políticas económicas y sociales que hace ya dos años y medio se encuentran aplicando por parte del Gobierno Nacional autodenominado “anarcocapitalista” (sic), y cuyas decisiones afectan fundamentalmente a los discapacitados, a los trabajadores, a las Pymes, a las Empresas productivas, como así también a los empleados estatales nacionales, productos de un programa económico que ha ya fracasado en dos oportunidades con el estallido social que voló por los aires y un pueblo devastado”, continúa el comunicado de prensa.Por otra parte, “no podemos soslayar de que éste gobierno liberal al cual representa el senador Paotroni, en sólo dos años y medio de gestión, no sólo le mintió descaradamente a los ciudadanos votantes argentinos y formoseños, sino que hoy se encuentra en un estado de limbo e inopia, y vergonzosamente salpicado por tremendos actos de corrupción y de entrega del patrimonio cultural y de nuestra soberanía nacional a los intereses extranjeros y como si fuera poco esto, los personeros de la “Vara Moral Alta” (sic), están perfectamente protegidos por un grupo selecto de jueces y fiscales de la Nación por lo que las Instituciones de la República se encuentran en grave estado de corruptela y polución”.Seguidamente el documento elaborado por los partidos políticos Juntos Podemos; Movimiento de Acción Popular y Kolina, expresa que: “La democracia y la participación ciudadana en Formosa, están ampliamente garantizadas, y como tal el mismo ciudadano Paoltroni, ha sido electo en elecciones libres como senador de la Provincia de Formosa, como así también, se ha sometido a la voluntad popular, resultando electo como Convencional Constituyente, sin que el mismo, haya rechazado en esas oportunidades los cargos por los cuales ha sido elegido, por lo que todo el planteo esbozado en los considerandos del proyecto de intervención federal a la Provincia, carecen de fundamentos legales propios para que se dé la figura de intervención de la Nación a los poderes institucionales legítimamente constituidos en Formosa y para los partidos políticos que somos partícipes institucionales del sistema democrático reconocidos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, consideramos que este ridículo proyecto no tendrá ningún resultado para las aspiraciones del senador anti-democrático Francisco Paoltroni”, finaliza el documento.-

FIRMAN: Víctor Pereira, Presidente del MAP; Hermenegilda Quiñones Kolina; Beatriz Sosa, Juntos Podemos.-



