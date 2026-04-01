Villarruel: “El aumento de la energía eléctrica es una decisión política del Gobierno nacional”

La legisladora criticó a la gestión libertaria porque “no piensa en la gente y toma medidas en contra del pueblo”, advirtiendo que los usuarios “no pueden afrontar el costo de un servicio básico como es la electricidad”.

La diputada provincial justicialista Claudia Villarruel, como exadministradora general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), explicó que en el proceso continuo de la energía eléctrica, las actividades de generación y transporte se encuentran a cargo de la Nación, a diferencia de la distribución, de la que se encargan las provincias.

En primer término, la legisladora explicó, según declaraciones recabadas por AGENFOR, que la Ley 24.065 es la que “establece el nuevo régimen del marco regulatorio del sistema eléctrico nacional”, donde la generación “es de interés general”, en tanto que el transporte y la distribución “tienen características de servicios públicos”.

Ahondó aquí remarcando que los dos primeros componentes, la generación y el transporte, “están organizados y regulados por normas que son nacionales”, mientras que el tercero, la distribución, “es de cada provincia”.

Esto significa, recalcó, que el precio por la generación de la electricidad “lo establece la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a través de la Secretaría de Energía de la Nación”.

Esclareció en ese sentido que “cada tres meses” dicho organismo nacional fija “un precio que se llama estacional, que es obligatorio para las distribuidoras aplicarlo en cada una de las facturas”.

Por ello, es que desde el Gobierno provincial y la distribuidora local REFSA “siempre hemos sostenido que el aumento de la energía es una decisión política del Gobierno nacional que se da a través de estas resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía”.

“Ni Formosa ni ninguna de las distribuidoras provinciales son formadoras de precios –reiteró-. El precio viene impuesto por una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que es la Nº 22/26, que está vigente para este trimestre, y eso es obligatorio para las distribuidoras”.

Subsidios

A su vez, Villarruel se refirió a las modificaciones que sufrió, por decisión de la gestión libertaria nacional, el esquema de los subsidios para los sectores más vulnerables de la población. “El sistema cambió y se creó lo que son los subsidios focalizados, en donde se abarca a los anteriores N2 y N3 dentro de este padrón. Se estableció entonces un subsidio diferenciado de acuerdo a los meses del año, donde se calificó a la provincia de Formosa como una zona muy cálida, fijando un subsidio de 550 kWh para los meses de diciembre, enero y febrero”, clarificó.

No obstante, excluyeron a los meses de marzo y abril, en los que “continúan las altas temperaturas”, pero “ese subsidio fue quitado, por lo que de 550 kWh pasamos a 150 subsidiados y ese es el impacto que hoy está teniendo el usuario en la factura”, dilucidó la legisladora.

Ante este complicado contexto, debido a que “se produce un gran impacto en la economía familiar porque la tarifa se dispara”, es que el Gobierno provincial, a través de los legisladores nacionales de Unión por la Patria-Formosa (UP), así como desde el Ente Regulador y REFSA, “se ha planteado una tarifa diferenciada” para las provincias de la región Norte Grande del país “teniendo en cuenta las altas temperaturas”.

“Tener una tarifa diferenciada que contemple la realidad local sería muy valioso para Formosa, que es una provincia electrodependiente”, afirmó.

Al finalizar, fustigó a la gestión que comanda el presidente Milei, por cuanto “es un Gobierno nacional que realmente no piensa en la gente y toma medidas en contra del pueblo”.

“Lo podemos ver en diferentes áreas, no solo en la parte de la energía eléctrica”, sostuvo y ejemplificó: “También en el área de discapacidad, en las Universidades, el desfinanciamiento al Hospital Garrahan, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología”.

Reprobó contundente que “no tiene una concepción de servicio público, de servir al pueblo, sino más bien de mercado, donde el precio tiene que estar dado por la oferta y la demanda. Y eso perjudica al usuario que no puede afrontar el costo de un servicio básico como es la electricidad”, concluyó.







