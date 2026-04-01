Con la incorporación de pilates, los Gimnasios Terapéuticos funcionan con normalidad

Cuentan con recursos humanos preparados y grupos de trabajo personalizados de acuerdo a las condiciones de los concurrentes. Contienen cerca de 100 personas por día.

En diálogo con AGENFOR, el profesor Emilio Olarte, quien coordina el Gimnasio Terapéutico con sede en el Estadio Cincuentenario, detalló cómo se viene desarrollando esta actividad que contiene a casi 100 personas por jornada.

“Tenemos un grupo bastante concurrido de personas, es prácticamente nuevo el gimnasio, digamos que hace cuatro o cinco años que estamos acá; y la verdad que estamos siempre en aumento de participantes”, indicó.

Asimismo, precisó que los asistentes no son sólo de la zona como el Evita y Guadalupe, sino también llegan desde otros puntos de la ciudad como el barrio Nueva Formosa y Villa del Carmen.

“Hoy tuvimos 94 participantes, que creo es un poco la respuesta de las personas ante lo que estamos haciendo y por eso es tanta la concurrencia”, consideró.

En ese marco, Olarte señaló que las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes en dos grupos de trabajo: de 8 a 9 horas que “se mueve más”; y de 9 a 10 horas que “hacen un trabajito un poco más leve”.

“Porque son personas que no pueden estar mucho tiempo paradas, necesitan unas sillas para estar trabajando durante una hora”, aclaró.

El coordinador reconoció que tener “este tipo de infraestructura” no tendría valor si no se remite a los recursos humanos y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, como organismo que sostiene los espacios.

“El hecho de contar con este Estadio y poder utilizarlo para que todas las personas vengan y hagan este tipo de actividad, es para destacar; no sólo por el lugar sino también la atención personalizada, con elementos, con gimnasio”, sostuvo.

Y añadió: “Haber integrado, hace poco, a nuestro trabajo las camas de pilates, que son una herramienta que hoy nos sirven para poder trabajar ciertos ejercicios, ciertas patologías; así que no solamente estos espacios, sino también recursos humanos y las herramientas con las que contamos”.

Por último, Olarte aseveró que estas son acciones que “vienen de una decisión del Estado” y de “una preocupación de nuestro Gobernador para los adultos mayores”.



