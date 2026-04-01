Referente a nivel nacional resaltó el avance de la Red Provincial de Hemoterapia

En el marco de las exitosas jornadas realizadas días pasados en la ciudad capital, puso en valor “el alto grado de infraestructura” así como “la tecnología y el recurso humano muy capacitado” que posee la provincia en esa materia.

Destacados especialistas y profesionales del campo de la hemoterapia y medicina transfusional se dieron cita en la provincia de Formosa en el marco de las 2° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, 1° Jornadas de Hemoterapia del NEA y XII° Jornadas de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia se desarrollaron con gran éxito de convocatoria en la ciudad capital.

Estas Jornadas contaron con la presencia de Walter Edgardo Scordo, actual presidente de la Asociación Argentina Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) y también director de la Fundación Donar de Resistencia, Chaco, quien dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“La medicina transfusional ha tenido grandes avances en los últimos años, sobre todo, en lo que se relaciona al tamizaje o de las pruebas serológicas con el advenimiento de la biología molecular”, destacó.

Y apreció el éxito que tuvo el evento desarrollado en la ciudad capital, el viernes 24 y sábado 25: “Estamos muy contentos y satisfechos por la alta concurrencia porque eso demuestra el interés de conocimiento” sobre esta temática.

En cuanto a que Formosa haya sido sede, señaló que: “La idea siempre es que la medicina transfusional de la Argentina sea federal”, detallando que “esta es una de las tantas actividades que se llevarán adelante a lo largo del año”.

En ese sentido, apuntó que las Jornadas Nacionales de Medicina Transfusional, que antiguamente se hacían en Buenos Aires, “se harán en Córdoba justamente para tratar de ser lo más federales posibles”, esto es, “llegar a todos los rincones” del país.

El presidente de la AAHITC también expresó que está sorprendido por el “un alto grado de infraestructura, de tecnología y de recurso humano muy capacitado” que posee Formosa, así como por los grandes avances de su Red Provincial de Hemoterapia.

Incluso comparó que, en otras jurisdicciones de la región, “como Resistencia y Corrientes hay Centros Regionales, en donde se “están armando” lo que pone de manifiesto que acá se “está avanzando por un buen camino”.

Y afirmó que “la centralización es la política adecuada”, porque ella te permite “disminuir los costos y optimizar el uso del recurso para generar, en este caso, un componente sanguíneo de calidad y que puedas tener trazabilidad a lo largo de todos los procesos”.

Por último, ante la consulta del ajuste y recortes en salud a nivel nacional, señaló que esa es una problemática que también está afectando a “otras áreas”, y que sin dudas eso repercute “en la atención a los pacientes y a los donantes”.



