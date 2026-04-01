Villafañe: Desarticularon un centro de venta de drogas y detuvieron a tres personas

• Se allanó una casa del barrio 28 Viviendas

Investigadores de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado desarticularon un centro de distribución de estupefacientes, detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína, dinero, teléfonos celulares y otros elementos.

El caso se inició a partir de tareas de inteligencia y los policías reunieron pruebas sobre la presunta venta de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor desde una casa del barrio 28 Viviendas de la localidad de Villafañe.

Con los elementos obtenidos, el Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen ordenó el allanamiento, que se realizó el jueves último alrededor de las 16:20 horas, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Villafañe y del Destacamento de Bomberos El Colorado.

Durante la requisa, los policías detuvieron a dos mujeres y un hombre, quienes estaban en la vivienda investigada.

Allí, se procedió al secuestro de 17 envoltorios de cocaína aptos para la confección de dosis para la venta, dos motocicletas utilizadas bajo la modalidad delivery, una importante suma de dinero, 11 teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, como recortes de polietileno, bicarbonato y blíster de pastillas.

Los uniformados de la Delegación Criminalística documentaron el hecho y los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.