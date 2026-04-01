Menos casos de abigeato y mayor cantidad de animales vacunos recuperados

Los datos corresponden a la comparación del primer trimestre de 2025 con igual periodo de este año. El despliegue policial se fortalece en todo el territorio formoseño para desalentar el accionar de los abigeos

Los efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y de la Policía provincial en general redoblan esfuerzos para prevenir el abigeato en toda la provincia, en el marco de un trabajo conjunto con productores, ganaderos, trabajadores de campo y vecinos, que además permite preservar la flora, la fauna y el medio ambiente.

Según los registros del Sistema Integrado de Seguridad, refleja una disminución en la cantidad de casos de abigeato y el incremento en la recuperación de animales sustraído.

Si bien los números marcan la existencia de hechos de abigeato, los mismos son aislados y se trabaja en forma constante con los ganaderos para que este tipo de ilícitos no perjudiquen la actividad ganadera, ni ponga en riesgo el patrimonio de los productores.

Mientras la cantidad de hechos esclarecidos se mantiene igual en el periodo enero y marzo en ambos años, se observa también menos vacunos sustraídos en este 2026, lo que está directamente ligado al trabajo preventivo.

El otro dato que marca la eficacia de la tarea investigativa de los policías especializados de UEAR se traduce en la cantidad de animales recuperados en las intervenciones conforme la comparativa trimestral.

Los patrullajes preventivos en zonas de campo y las reuniones con ganaderos, trabajadores rurales y comerciantes también permiten detectar cazadores furtivos, explotación indiscriminada e ilegal de bosques, protección de reservas naturales, evitar la presencia de animales en ruta, control de faenas y transporte irregular de hacienda.

En esta línea de trabajo, los integrantes de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), con sus respectivas secciones y destacamentos, realizan diariamente una serie de tareas preventivas en distintos establecimientos ganaderos; además de controles de carnicerías en todos los barrios de esta ciudad capital y del interior provincial.

Estas tareas preventivas y controles se refuerzan en rutas provinciales, nacionales y caminos vecinales. Además, mantienen un diálogo permanente con vecinos, puesteros y pequeños productores en su carácter de servidores públicos.

También hacen de nexo con las autoridades de otros estamentos del Estado ante la aparición de dificultades en la comunidad, estén o no vinculadas a la seguridad.

Estos operativos son bien recibidos por las familias que residen en zonas rurales porque se desarrollan con un fuerte sentido de pertenencia, de proximidad, a fin de favorecer la cercanía y robustecer la seguridad ciudadana.



