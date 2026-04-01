Clorinda: Se fortalecen los operativos de prevención e investigación

• El trabajo policial incluye el contacto directo con los vecinos

Efectivos de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a tres hombres, secuestraron dos teléfonos celulares y una motocicleta, en el marco de distintas causas judiciales.

La primera intervención se realizó el miércoles último, pasadas las 23:00 horas, durante recorridas preventivas por la avenida San Martín y calle Corrientes del barrio Centro, de la segunda ciudad.

Allí los policías fueron alertados por vecinos sobre la presencia de una motocicleta abandonada, que fue secuestrada en forma preventiva para establecer su procedencia.

El otro procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de la 1:50 horas, en el barrio 25 de Mayo, cuando los integrantes de la fuerza investigaban una causa judicial por “Hurto y amenaza en contexto de violencia de género”.

En ese contexto, los auxiliares de la justicia aprehendieron al sujeto sindicado en la intersección de las calles Corrientes y Uruguay, donde secuestraron dos celulares denunciados como sustraídos.

El último procedimiento fue realizado el jueves último luego de que tomaron conocimiento de un hecho de sustracción de cables del alumbrado público de la Plaza de la Madre, de la ciudad de Clorinda.

Mediante las tareas investigativas y el análisis de secuencias fílmicas, la Policía estableció la identidad de los presuntos autores, determinándose además que unos 70 metros de cable fueron quemados en la zona baja de la Costanera para extraer cobre y comercializarla.

Los dos sujetos fueron aprehendidos en inmediaciones de la Costanera y avenida 25 de Mayo y trasladados hasta la dependencia, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.