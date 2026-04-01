El EROSP continúa trabajando en el territorio con el subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”

También con el beneficio para usuario electrodependientes que el Estado costea a cero con fondos propios.

En comunicación con AGENFOR, el doctor Martín Surián, administrador general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos Formosa (EROSP), confirmó que continúan trabajando en todo el territorio formoseño con el subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño” con el fin de paliar las políticas públicas nacionales que “impactan directamente en el bolsillo de los usuarios”.

“Desde que asumió el presidente Javier Milei, cada día ahorca más a los formoseños con las tarifas eléctricas, y no sólo a Formosa, sino también a todo el país, pero gracias a las políticas llevadas a cabo por el gobernador Gildo Insfrán, podemos monitorear ese impacto a través del subsidio provincial”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario garantizó que tienen presencia en cada uno de los municipios como también en la ciudad capital, tanto en su sede central como en la delegación ubicada en el barrio Nueva Formosa.

A su vez, explicó que para acceder al beneficio provincial, en principio, el usuario debe verificar que esté inscripto en la web: www.argentina.gob.ar/subsidios; y, en el caso que no, hacerlo para que luego, desde el EROSP, puedan trabajar a través de un padrón que mecaniza el sistema de cada uno.

“A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es inscribirlo; y, para ello, debe acercarse con su factura de servicio, DNI, un correo electrónico y un número telefónico, datos que se inscriben como una declaración jurada”, precisó.

Y añadió: “Una vez inscripto, se otorga un código de gestión al correo consignado y automáticamente accede al subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”.

Surián señaló que, este beneficio, cubre el “30% del valor agregado en distribución” y, resaltó que Formosa “tiene la tarifa más baja del país y no cobra ningún tipo de impuesto a tasa agregado”.

“El valor de la energía, como es de público conocimiento, es un valor que está impuesto por el Gobierno nacional. Sabemos que la tarifa eléctrica está compuesta por tres elementos, la generación, el transporte y la distribución”, detalló.

Y amplió: “Formosa, igual que todas las distribuidoras del país, se encarga solamente de la distribución de la energía. Por ende, los costos de más del 10.000% y el 9.000%, tanto en potencia como en transporte, es de competencia federal y claramente se ve reflejado en la factura de los usuarios hoy”.

En ese contexto, el titular del EROSP aseveró que, día a día, las personas se acerquen al organismo a “preguntar” sobre esta situación por lo que “les explicamos cómo vienen los montos dispuestos por el Gobierno nacional en la tarifa eléctrica” porque “es importante que sepan ya que a veces hay personas que quieren crear cierta confusión en esto”.

“Y también que puedan, de algún modo, saber leer su factura, para eso hay que poder mirar lo que vos consumís a lo que vos pagas. Obviamente hay un aumento considerable de la energía por culpa del Gobierno nacional y nosotros tratamos de asesorarle al usuario para que pueda acceder al subsidio y que pueda aligerar un poco el costo de su tarifa”, señaló.

Asimismo, Surián recordó que, además de “Esfuerzo Formoseño”, otra política del Estado provincial, por gestión del Gobernador, es el subsidio provincial por electrodependiente que “poca gente conoce” y “se costea con fondos del Tesoro Provincial” destinado a personas que dependen de la energía eléctrica para “no poner en riesgo su salud o su vida”.

“Para ello el usuario debe acercarse con una historia clínica de un organismo público firmado por un médico matriculado para saber que efectivamente es electrodependiente, entonces nosotros vemos, analizamos los documentos y si acredita, accede automáticamente al beneficio”, aseguró.

Y cerró: “Se inicia el trámite, se hace el procedimiento administrativo y automáticamente se accede al beneficio a costo cero de lo que es tarifa, no paga, es gratuito, siempre y cuando, una vez al año, la persona actualice sus datos médicos, historia clínica, así mantiene y sostiene el beneficio en el tiempo”.



