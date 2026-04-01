Vialidad Provincial implementa un dispositivo de acceso a la colonia El Cogoik

Debido a que se encuentra interrumpida la RP N° 22 por las precipitaciones, desde el Gobierno de Formosa se brinda una asistencia integral a quienes residen en esa comunidad cercana a General Belgrano.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), informó acerca del trabajo que el organismo con todas las demás áreas del Gobierno provincial están llevando adelante, puntualmente, en la colonia El Cogoik.

Se trata de una asistencia integral hasta tanto se pueda volver a rehabilitar un tramo de la Ruta Provincial N° 22, que se vio afectado por las precipitaciones a la altura del acceso de ingreso a esa localidad, que se ubica al oeste de General Belgrano, bajando por la Ruta Nacional N° 86.

Allí Vialidad Provincial implementó un dispositivo de trabajo, que está unido al de otras áreas, como son el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Comunidad, la Policía de Formosa, REFSA, entre otras carteras del Gobierno provincial.

A través del mismo, en el caso puntual de Vialidad Provincial, Caffa indicó que están interviniendo principalmente “con tractores y acoplados para poder ingresar y salir de la comunidad”, al mismo tiempo que, se brinda en esa zona una asistencia, “principalmente, con mercadería, medicamentos y todo lo que necesiten” a sus habitantes.

Aparte de eso, añadió que, “debido a la necesidad de muchos de ellos de salir también a la RN° 86, se montó “todo este operativo”, el cual confirmó que “se va a implementar mientras dure el corte en la ruta, y ni bien bajen las aguas, vamos a rehabilitar esos tramos de la RP N° 22 para que tengan un acceso normal y permanente”.

E insistió en recalcar nuevamente, a continuación, que “hay una asistencia del Estado Provincial con todas las áreas, y que la localidad de El Cogoik está en una zona alta, o sea que no hay afectaciones de las viviendas y de la infraestructura”.

Por último, repasó que desde la semana pasada que se vienen registrando lluvias importantes, en principio, las precipitaciones habían sido “más hacia el oeste, en la zona de Laguna Yema, Pozo del Mortero, Los Chirigüanos”.

Luego, “tuvimos precipitaciones constantes y de elevada intensidad de milimetraje en localidades como el Subteniente Perín, Ibarreta, Fontana, Estanislao del Campo, Palo Santo, después más en la zona norte, en localidades como Güemes, Belgrano, El Espinillo, por lo que, “gran parte de la provincia” se está viendo afectada por el fenómeno de El Niño, ante lo cual intensamente se está trabajando.







