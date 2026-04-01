Participarán unas 60 familias con más de 850 cabezas de ganado en la próxima feria paippera en Laguna Blanca

Para cerca de fin de mes está prevista su realización en esa localidad, donde todo ya está listo para vivir una fiesta del Modelo Formoseño nuevamente, se enfatizó. Este tipo de remates se viene haciendo en toda la provincia.

El próximo miércoles 29 de abril, en Laguna Blanca, se realizará la Feria Ganadera Paippera, de la cual participarán unas 60 familias y se comercializarán más de 850 cabezas de ganado, según lo planificado por el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, organismo que impulsa este tipo de actividades productivas en todo el territorio provincial.

En ese sentido, el coordinador ejecutivo de ese organismo, el doctor Rubén Casco, aseguró que genera gran expectativa este evento en la localidad que se encuentra en el Departamento Pilcomayo, donde está todo preparado. “Es decir, con las instalaciones, los productores inscriptos, la vacunación de los animales al día y todas las cuestiones legales”, subrayó.

Esto es también gracias al trabajo que desde el Instituto PAIPPA se viene haciendo con la Asociación de Pequeños Productores de Laguna Blanca. Aquí mencionó la participación de los técnicos de dicho organismo y del Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Formosa.

Esta actividad productiva en esa zona de la provincia, entonces, afirmó que “será, como siempre, una verdadera fiesta del Modelo Formoseño” y luego comentó el funcionario que se sigue de cerca la cuestión climática. Para eso, “estamos recorriendo con los productores y los técnicos”, a los fines de observar cómo está la zona”.

Las precipitaciones registradas en la provincia pueden llegar a incidir, pero en caso de que no mejoren las condiciones del tiempo, pero por el momento la fecha pautada sigue firme. En cuanto a la Feria Ganadera Paippera, ésta tendrá la participación de unas 60 familias, informó Casco.

Y agregó que una cifra de “850 cabezas de ganado ya están inscriptas, con toda la vacunación al día y papeles impositivos también”, por eso, “están muy contentos los productores”.

Esto se debe a que en la comercialización de esa hacienda se esperan “muy buenos precios”, acentuó y remarcó que desde el Gobierno de Formosa se valora especialmente el esfuerzo de las familias productoras.

De allí “la decisión del gobernador Gildo Insfrán” de darles a ellas un apoyo sostenido e integral, siendo los remates parte de esas acciones, las cuales el Instituto PAIPPA lleva adelante en toda la provincia, robusteció.

Por otro lado, se refirió a la financiación de la hacienda, precisando que los productores decidieron hacerla a 30 y 60 días, “como en la mayoría de los remates de la provincia en base a la confianza que ellos tienen depositada en el Modelo Formoseño”; y por consiguiente, “somos los garantes de que ellos reciban en esos plazos el pago de su esfuerzo”.

Por último, acerca de la vacunación que “está al día”, recordó que ésta “es contra la aftosa y antibrucélica para mantener la sanidad en la provincia”, y finalmente ponderó que ya está “todo organizado para este evento”, para así “llevar alegría a nuestros productores”.



