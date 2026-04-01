Enérgico repudio del Movimiento por la Unidad Gremial al pedido de intervención federal a Formosa

El Movimiento por la Unidad Gremial de Formosa, a través de un pronunciamiento, repudió enérgicamente el proyecto de intervención federal de la provincia, impulsado por el senador nacional Francisco Paoltroni.

En principio, desde esa “organización representativa de más de treinta y cinco gremios formoseños” expresaron “indignación de quien ve, una vez más, la sombra del autoritarismo centralista acechando nuestras fronteras. ¡Ya basta de tratar a las provincias como apéndices administrativos! ¡Basta de usar las amenazas huecas y las acechanzas de una supuesta intervención como una soga al cuello para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los despachos de Buenos Aires!”.

“La Constitución Nacional “es clara” y en su “artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado”, por consiguiente, “no somos súbditos: somos Estados preexistentes y soberanos”. Entonces, se afirmó que “pretender intervenir Formosa es pisotear el Artículo 5 que nos garantiza el derecho a dictar nuestras propias instituciones y elegir a nuestros gobernantes sin tutelajes externos”.

Ante ello, se cuestionó: “¿Con qué autoridad moral pretenden invocar tales atropellos? La intervención es un recurso extremo, una medida de excepción, no un juguete político para revertir en los escritorios lo que no pueden ganar en las urnas formoseñas”, es decir que “intervenir un poder del Estado en nuestra provincia”, lo calificaron como “un acto de sedición institucional contra la voluntad del pueblo”.

Además, la Constitución Provincial “es tajante” en su Artículo 5: “La soberanía reside en el pueblo de la Provincia”, lo que significa, se enfatizó, que “ningún burócrata nacional, por más osadía que ostente, tiene el derecho de intentar anular el mandato de los formoseños”.

Así también el Artículo 32 de la Carta Magna local protege, en cualquier instancia, nuestras leyes locales, en consecuencia, “cualquier otra cosa es programar con total malicia una ocupación de facto de nuestra jurisdicción autónoma”.

“Formosa sabe lo que es el olvido y sabe lo que es la lucha”, porque “ya sufrimos intervenciones arbitrarias en el pasado que solo trajeron desorden y postergación”, por tanto, el pronunciamiento fue contundente en señalar: “No vamos a permitir que se repita la historia”.

“Nuestra autonomía es el escudo contra el desprecio centralista que hoy, disfrazado de ‘calidad institucional’, busca someternos para saquear nuestra identidad y nuestra paz social”, y, por eso, “repudiamos enérgicamente la propuesta de intervención de gente trasnochada que no consiguen votos porque el pueblo los rechaza, así como un organismo sano repele a los microbios foráneos. ¡Si tocan a Formosa, tocan los cimientos mismos de la República! ¡El federalismo se defiende con garras o se convierte en una farsa!”.

Del mismo modo, se catalogó a la propuesta de “violar nuestro federalismo: un intento destituyente y autoritario contra un pueblo que ha demostrado su capacidad de organización, resistencia y defensa de su soberanía”.

Por último, reafirmó el Movimiento por la Unidad Gremial de Formosa el apoyo y la defensa irrestricta al Modelo Formoseño, “porque es un ejemplo de gestión con inclusión, respeto a los derechos laborales, presencia del Estado en cada rincón y defensa de los intereses populares”, en total contraste con la gestión del presidente Javier Milei, quien está destruyendo la Argentina.

El mensaje cierra diciendo que “ninguna intervención pro-patronal ni política vendrá a decirnos cómo organizarnos”, y reafirma: “¡Por una Formosa autónoma y soberana! ¡Ni un paso atrás contra el fantasma de la intervención!”.











