Una rápida tarea policial controló un principio de incendio en la Torre Incone

Ocurrió en una de las oficinas del octavo piso del céntrico edificio y no se registraron lesionados

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera y de Bomberos evitaron la propagación de un principio de incendio en el edificio de la Torre Incone, ubicado sobre la calle España al 66 del barrio San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del jueves último, cuando personal policial acudió a un requerimiento por emanación de humo en el octavo piso.

Allí constataron que el fuego se generó en la oficina N° 88, de donde salía una humareda y se procedió a la apertura forzada de la puerta de acceso.

Después los policías utilizaron extintores portátiles, mientras que el personal de Bomberos realizó tareas de extinción total de las llamas, enfriamiento y ventilación del sector afectado.

El fuego se originó en una oficina de dos ambientes, sanitario y cocina, registrándose daños materiales parciales en un sillón, equipos de aire acondicionado, un dispenser, mobiliario y documentación, además del ennegrecimiento de paredes.

Luego el personal especializado realizó la inspección ocular y determinó como hipótesis un origen accidental de tipo eléctrico, a partir de un tomacorriente ubicado en el sector inferior de la oficina.

Las tareas finalizaron, sin que se registren lesionados, y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia provincial.



