Aprehendieron a un joven por el robo de postes de palo santo en zona rural

• El implicado fue sorprendido tras realizar la tala sin autorización

Integrantes del Destacamento El Quebracho detuvieron a un joven de 21 años en el paraje Pozo de los Caballos por estar involucrado en el robo de madera de una zona rural.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 12:30 y las 17:00 horas, a unos 42 kilómetros de la jurisdicción, tras el requerimiento de un productor rural que denunció cortes de postes de palo santo en su campo sin autorización.

En el lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a la aprehensión del infractor, quien había talado varios árboles durante la mañana y acopiado un total de 15 postes de aproximadamente 1,70 metros, con intenciones de retirarlos del predio.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional, con asiento en Las Lomitas, la madera fue restituida al denunciante.

A todo esto, el detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial y se inició un sumario judicial por el delito de “Robo”.











