Secuestraron marihuana y detuvieron a dos personas





• Las intervenciones se realizaron en el marco de tareas preventivas de seguridad





Uniformados de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a un hombre y una mujer, más el secuestro de marihuana.

El primer procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30 horas, cuando los policías recorrían la zona de la plaza, ubicada entre las manzanas 41 y 49 del barrio República Argentina, de esta ciudad.

En esa actividad, identificaron a un sujeto que arrojó un envoltorio que contenía una sustancia vegetal disgregada, con características similares a la marihuana.

El personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó la prueba de orientación con reactivo químico, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

Por otra parte, integrantes de la misma subcomisaría detuvieron a una mujer que registraba pedido de detención en una causa judicial por “Hurto en grado de tentativa”.

Por ambos casos, se iniciaron actuaciones judiciales, con intervención de la Justicia provincial. (Con foto)







