Una pareja fue aprehendida por hurto

Los implicados fueron identificados mediante cámaras de seguridad

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramon Bini detuvieron a un hombre y una mujer acusados del robo de celulares de una vivienda del barrio Malvinas, en la ciudad de Formosa.

El hecho fue denunciado días atrás por parte de una vecina del barrio Malvinas damnificándose por el hurto de dos teléfonos celulares de su domicilio.

De inmediato, los uniformados fueron hasta el lugar y al verificar cámaras de seguridad establecieron la participación de la pareja que se dedicaba a la venta ambulante en la zona.

Con esos datos, el sábado último, los efectivos realizaron un trabajo de campo y aprehendieron a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los implicados opusieron tenaz resistencia y atacaron a los uniformados, pese a ello quedaron detenidos.

Los involucrados fueron notificados situación legal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.



