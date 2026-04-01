La Policía sacó de circulación a 12 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 190 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2006 personas, con prueba de alcohotest a 12 personas, labraron 193 actas de infracciones y detectaron a 12 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 18 motos, un automóvil y retuvieron 57 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026, en el encuentro entre los Clubes San Martín y Sol de América en el estadio “17 de Octubre” ubicado en calle Pacifico Scozzina y José María Amor del barrio San Francisco de esta ciudad,

El trabajo de los uniformados tuvo una marcada presencia policial y permitió un desarrollo con armonía, disfrute y pasión deportiva sin incidentes.

También durante la mañana del domingo la fuerza policial desplegó un importante operativo de seguridad en la Costanera Vuelta Fermoza y otros puntos de la ciudad durante la competencia deportiva, denominada “MARATÓN DE FORMOSA – 42K/ 21k/ 7k, organizado la “Fundación para la Asistencia Sanitaria”, auspiciado por el Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Instituto de Asistencia Social (I.A.S.), con la participación de unos 500 quinientos corredores aproximadamente, de diferentes provincias argentinas y de países vecinos, (Brasil y Paraguay).

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 4.100 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



