Ingresó a una vivienda y fue atrapado en pleno robo





El sujeto ya había preparado varios objetos para llevarseIntegrantes de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a un hombre que fue reducido por el dueño de una casa en el barrio Mariano Moreno cuando intentaba sustraer elementos.Sucedió en la mañana del viernes pasado, cuando solicitaron presencia policial en una vivienda de la calle José María Uriburu al 2800 por un robo en progreso.De inmediato, fueron al lugar y aprehendieron a un sujeto que se encontraba en el piso, reducido por el propietario de la vivienda.Luego entrevistaron al damnificado, quien denunció que mientras descansaba en su domicilio, escuchó ruidos en el sector externo de su propiedad.Al verificar la situación, sorprendió al individuo con diversos enseres, entre ellos un par de zapatillas, pantalones y una cartera.En el lugar, los uniformados de la Dirección Policía Científica realizaron las pericias correspondientes.El detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal, y quedó a disposición de la Justicia.