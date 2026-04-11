Una mujer atacó a policías con un cuchillo y terminó detenida

• La agresora lesionó a dos efectivos de la fuerza provincial, que están fuera de peligro. Se inició una causa por “Tentativa de homicidio”

Uniformados detuvieron a una mujer que atacó e hirió con armas blancas a funcionarios policiales, durante un procedimiento realizado frente a una vivienda del barrio República Argentina, de esta ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas del viernes último, cuando policías de la subcomisaría del mencionado conglomerado habitacional acudieron a un requerimiento en la que se alertó del comportamiento violento de una vecina.

En medio del forcejeo, fue desarmada, pero posteriormente extrajo un segundo cuchillo desde una riñonera, con el que logró provocar lesiones a dos los efectivos, además de morder a uno de ellos.

Ante la situación, se solicitó apoyo del personal policial femenino y una oficial redujo a la agresora y le colocó las esposas de seguridad, resguardando la integridad de todos en el lugar.

Como consecuencia del ataque, ambos efectivos sufrieron lesiones, siendo asistidos por personal de salud por heridas cortantes, excoriaciones y traumatismos.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que documentó la escena y procedió al secuestro de dos cuchillos, una riñonera y otros elementos que se encontraban en poder de la detenida.

La agresora fue trasladada a la dependencia policial, donde se la notificó de su situación legal y quedó alojada en una unidad penitenciaria de mujeres.

Por el caso, se inició una causa por “Tentativa de homicidio”, con intervención de la Justicia provincial.