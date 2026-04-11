La ATP actualizó los aforos del sector primario acompañando la realidad del mercado

Desde el organismo señalaron que se trata de un reacomodamiento técnico y transparente basado en los precios dictados por el propio sector, tras dos años de absorber el impacto inflacionario.

La Administración Tributaria Provincial (ATP), en un trabajo coordinado con el Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Formosa, oficializó la actualización de los valores fiscales (aforos) para la producción primaria, mediante la Resolución General N° 17/26, la cual entra en vigencia desde el próximo lunes 13 de abril.

Para comprender el impacto real de esta medida es fundamental destacar que la última actualización de los aforos de productos primarios en la provincia se había realizado en junio del año 2024, informaron desde el organismo provincial.

Por lo tanto, subrayaron que, lejos de las versiones que usualmente intentan instalar a estas actualizaciones como un “golpe al bolsillo” de los productores, el reacomodamiento, luego de casi dos años sin variaciones para proteger al sector, viene a institucionalizar valores razonables que reflejan de manera fidedigna los precios reales de mercado, manteniendo un peso estrictamente marginal sobre los costos de producción del sector agropecuario.

En un contexto de severa retracción de la economía nacional, la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ratifica su visión política de sostener y promover la matriz productiva local mediante herramientas fiscales que protege a las empresas del sector primario de la economía provincial, enfatizaron.

La carga fiscal más baja y el Régimen de Exención

Señalaron que es imperativo destacar que el diseño tributario de Formosa está concebido para fomentar el desarrollo. La alícuota general de Ingresos Brutos se ubica en un 3% sobre la facturación, siendo ya una de las más bajas del país. Sin embargo, el Estado provincial premia el cumplimiento: si el contribuyente se encuentra al día, accede a una bonificación que reduce esta alícuota al 2,4%.

Aún más superador es el beneficio directo para el sector primario: la política productiva provincial permite que el productor se inscriba al Régimen de Exención de Ingresos Brutos. Cumplimentando este trámite, el productor primario reduce a cero el impacto de Ingresos Brutos sobre sus ventas, una ventaja comparativa fundamental en la región NEA que dinamiza la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias formoseñas.

Transparencia metodológica: el Índice Ganadero de Formosa

Desde el punto de vista institucional, la actualización de los aforos desestima cualquier tipo de arbitrariedad. A diferencia de actualizaciones lineales o discrecionales, la base imponible para el sector ganadero se calcula a partir de un instrumento transparente: el Índice Ganadero de Formosa. Este indicador, elaborado meticulosamente por el Ministerio de la Producción y Ambiente, releva de manera directa los valores y pesos promedios resultantes de los remates de hacienda y ventas directas que se realizan en la provincia.

Específicamente para esta actualización, se determinaron los nuevos valores promediando los datos de las ventas realizadas en la provincia en el último trimestre de 2025, garantizando un esquema basado íntegramente en la realidad local. (Bajo esta misma lógica de adecuación a la realidad, otros rubros como el sector mineral también fueron actualizados conforme al IPC).

De esta manera, las categorías comercializadas (terneros/as, novillos, vaquillonas, vacas y toros de cría, entre otras) tributan sobre la realidad de las propias ventas del sector. Sobre este aforo actualizado, se liquidan los tributos correspondientes: Tasa Retributiva de Servicio, Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Esta articulación interinstitucional fue destacada por Gustavo López Peña, administrador general de la ATP, como un hito de eficiencia: “Al adoptar los valores sugeridos por el área técnica específica del Ministerio de la Producción y Ambiente, no sólo optimizamos los recursos del Estado, sino que brindamos mayor seguridad jurídica y previsibilidad al contribuyente”.

Paridad y competitividad en el NEA

El análisis comparativo de la región del Nordeste Argentino (NEA) confirma la sólida posición fiscal de Formosa. Lejos de asfixiar al productor, los nuevos aforos formoseños se encuentran en estricta paridad, y en categorías clave, por debajo, de las provincias vecinas de Chaco, Corrientes y Misiones.

A modo de ejemplo, en el sector ganadero, el aforo para la categoría Terneros/as en Formosa se fijó en $780.810, el valor más bajo de la región si se lo contrasta con los $815.400 de Chaco o los $845.300 de Corrientes. La misma tendencia se observa en la categoría de reposición vital, las Vaquillonas, donde el aforo formoseño de $889.613resulta considerablemente menor a las bases establecidas en Corrientes ($935.000), Chaco ($915.000) y Misiones ($910.000). En categorías como Novillos, los valores locales ($1.150.917) se mantienen por debajo de grandes plazas ganaderas como Corrientes ($1.210.000).

“Desde el Ministerio no fijamos valores de manera unilateral ni detrás de un escritorio. Lo que hacemos es un trabajo técnico riguroso que releva exactamente lo que el propio mercado convalida en los Remates de hacienda o en las ventas directas. Actualizar los aforos con los datos de las ventas reales del sector es la mayor garantía de previsibilidad y transparencia que le podemos dar a nuestros productores”, destacó el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez.

En conclusión, la Resolución General N° 17/26 de la ATP no representa un incremento en la presión fiscal, sino un reacomodamiento técnico y transparente basado en los precios dictados por el propio sector, tras dos años de absorber el impacto inflacionario. A través de exenciones estratégicas y aforos que lideran la competitividad en el NEA, el Gobierno de Formosa demuestra con hechos su compromiso indeclinable de resguardar el bolsillo del productor y garantizar que la ganadería, la agricultura, los productos forestales y minerales sigan siendo un motor de crecimiento para toda la provincia.



