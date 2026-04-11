Hubo cuatro detenidos y secuestro de bienes vinculados a un ilícito

• El procedimiento se realizó tras un allanamiento

Integrantes de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron de cuatro sujetos y secuestraron una bicicleta, tres celulares, una motoguadaña y herramientas vinculados a una causa de hurto.

Un vecino del barrio Independencia denunció días atrás la sustracción de pertenencias de su propiedad.

Por el caso, se inició una causa judicial, se avanzó en la investigación y el juez de Instrucción y Correccional de turno analizó las pruebas reunidas y ordenó un allanamiento, que se concretó alrededor de las 12:00 horas del viernes último.

Durante la requisa se contó con la participación del personal de la Unidad Regional Uno (UR-1), integrantes de distintas unidades operativas, de la brigada de investigaciones, Policía Científica y del Departamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Como resultado del mandato, se secuestraron una bicicleta de 21 velocidades, tres celulares, una motoguadaña y herramientas de construcción, elementos relacionados a una causa judicial por hurto.

En forma simultánea y en inmediaciones del lugar, detuvieron a dos sujetos sindicados como presuntos autores.

También aprehendieron a otros dos individuos, acusados de actuar como presuntos reducidores de elementos obtenidos en ilícitos.

Los cuatro detenidos fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.