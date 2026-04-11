Ultiman los detalles para la Maratón Internacional de Formosa 2026

El evento –que ya supera los 500 inscriptos- cuenta con la organización de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y “Bendito Running” y el apoyo del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria del Gobierno de Formosa.

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 7 y con epicentro en la Costanera capitalina, en la ribera del río Paraguay, se realizará la Maratón Internacional de Formosa 2026, en las categorías de femenino y masculino, incluyendo las distancias de 42, 21 y siete kilómetros.

Así lo explicó Isidro Ríos, director de Comercialización del IAS, junto a las profesoras Raquel Alcaraz y Natalia Bangertes, quienes desde la organización remarcaron que la competencia, que promete superar el éxito del año pasado, reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales, los que correrán por diferentes puntos de la ciudad capital.

“La Maratón Internacional de Formosa 2026 tendrá 42 kilómetros y, para los que todavía no se animan a una distancia tan larga, habrán 21 kilómetros, es decir media maratón, así como también siete kilómetros, que es una distancia para los que recién empiezan, pero que no deja de ser competitiva”, indicaron en declaraciones recogidas por AGENFOR.

En ese sentido, resaltaron que hay gran expectativa por la inminente realización de este evento, asegurando que “se vivirá una gran fiesta deportiva”.

“Quedan pocos cupos, ya estamos superando los 500 inscriptos”, subrayaron y destacaron que arribarán a Formosa Capital corredores de diversos lugares. “Tenemos inscriptos de otras provincias, como del Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, la ciudad de Rosario, al igual que del sur del país”, indicaron y agregaron que “también vendrán a competir corredores de Paraguay y un pelotón grande de Brasil”.

En ese contexto, pusieron el valor el apoyo que el Gobierno provincial brinda a eventos como este, donde trabajan de manera mancomunada diferentes áreas gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano, el SIPEC, la Planta Nutrifor, al igual que la Policía de Formosa.

“En este tipo de eventos que son nacionales e internacionales siempre se destaca Formosa en el sentido de la organización y la cooperación de todos los organismos públicos –apreciaron-. Los corredores que vienen saben que hay una muy buena organización, una atención desde el primer momento y un despliegue muy importante en cuanto al tránsito y la seguridad. Del mismo modo, también en la prevención de cualquier cuestión de salud”.



