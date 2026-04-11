La salida de Argentina de la OMS “es incomprensible”

Repudian la decisión de la gestión libertaria de renunciar a la Organización Mundial de la Salud, afirmando que “es un perjuicio para todo el país”.

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y, en ese marco, la diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Cristina Mirassou, destacó el “compromiso fuerte y permanente del Modelo Formoseño” en seguir robusteciendo la red sanitaria formoseña.

“El crecimiento ha sido en toda la red de establecimientos sanitarios”, subrayó la legisladora en diálogo con AGENFOR, reprobando asimismo de manera contundente “el desacierto de Nación al decidir salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, lo cual calificó de “lamentable”.

Dijo que esta acción “es incomprensible”, señalando que “solo lo hicieron para halagar a Estados Unidos que también se retiró, pero generaron un gran perjuicio al país en todo lo que es política exterior y de relaciones con instituciones tan señeras, como lo es la OMS, que solo traía beneficios”.

No obstante, Mirassou se mostró optimista al expresar: “Creo que será una de las primeras cosas que vamos a recuperar cuando podamos salir democráticamente de este Gobierno nacional en el 2027”, cerró.



