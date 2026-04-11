El PAIPPA ratifica una continua asistencia integral a productores y fortalece la producción local

En un contexto de crisis nacional, el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, sostiene y profundiza el acompañamiento a las familias productoras en todo el territorio provincial.

El coordinador de la zona norte del Instituto PAIPPA de Formosa, Rubén Solalinde, en diálogo con AGENFOR subrayó que “el Estado provincial mantiene la asistencia técnica, la entrega de semillas y el fortalecimiento de la comercialización para garantizar la soberanía alimentaria”.

“Conjuntamente, bajo la coordinación ejecutiva, el doctor Rubén Darío Casco, y cumpliendo expresas recomendaciones de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infrán, estamos siempre junto a las familias paipperas en todo lo que es el desarrollo de sus actividades”, expresó Solalinde.

De esta manera, indicó que el organismo completó la primera etapa de entrega de semillas de maíz y cucurbitáceas para siembra de segunda, iniciando ahora la distribución de semillas de hortalizas para huertas familiares.

“Hay un Estado provincial presente que brinda desde semillas y asistencia técnica hasta la organización de ferias”, enfatizó.

Asimismo, puso especial énfasis en el rol de los pequeños productores como proveedores estratégicos del Plan Alimentario Nutrir, destacando que “el interior provincial aporta miles de kilogramos de alimentos frescos para las familias formoseñas”.

Además, resaltó la importancia de los remates paipperos, confirmando las próximas fechas el 15 de abril en Misión Tacaaglé y el 29 en Laguna Blanca.

“Realmente hay un trabajo con mucha presencia en todo el territorio provincial”, aseveró.

Se refirió también al mejoramiento de la calidad y la diversificación productiva, manifestando que “el PAIPPA no es sólo agricultura; es un programa de asistencia integral que incluye la capacitación constante para mejorar el producto y la calidad de vida de cada familia”.

Y recalcó que “en tiempos tan difíciles, donde el país debate cuestiones tan críticas y donde se han paralizado un montón de cosas, nosotros tenemos al gobernador Gildo Insfrán, que así como sigue invirtiendo sin detenerse en educación, salud y diferentes aspectos, lo mismo hace con la asistencia integral a las familias paipperas”, insistió al concluir.



