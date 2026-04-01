Ugelli: “La gran tarea para este año es entregar viviendas en el interior y realizar un sorteo en Capital”

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) celebró este viernes 10 de abril, su 54° aniversario de vida institucional, consolidándose como una herramienta estratégica del Modelo Formoseño para garantizar el acceso al techo propio.

El ingeniero Marcelo Ugelli administrador general del IPV, en declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que el objetivo fundamental del organismo “es brindar la posibilidad de acceso a una vivienda a las familia formoseñas” y eso, afirmó “es una tarea muy importante”.

Asimismo, indicó que a pesar de que el Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Vivienda y los fondos fiduciarios para la vivienda social, “en Formosa estamos trabajando sobre una planificación provincial”.

El funcionario resaltó que “la gran meta para este año es entregar unidades en localidades del interior y realizar un sorteo en Capital” y anticipó que “ya se está trabajando en el acondicionamiento de grupos de viviendas en el barrio Nueva Formosa”.

Precisó que “entre los anuncios del gobernador Gildo Insfrán se encuentran las obras, con fondos provinciales, las viviendas que iniciaron en Las Lomitas y Tres Lagunas; en tanto que en Pirané comenzarán la semana que próxima; en El Colorado, estamos haciendo los acuerdos y los convenios correspondientes para retomar las obras y en Laguna Blanca están ya en sus últimos detalles”.

Además, en la ciudad capital, señaló que el IPV “continúa con su agenda habitual de mejoramiento de barrios, con tareas de infraestructura básica en la Nueva Formosa, 800 conexiones de cloacas en el Juan Domingo Perón, la segunda etapa del Paseo Guadalupe y reparación de escaleras en ese barrio y redes de agua en el sector del Divino Niño”.

También nombró que “en el barrio Santa Rosa estamos liberando la traza de una calle que ha sido ocupada por casas irregularmente y trasladando a esas familias a las viviendas de emergencia hídrica y poder liberar la circulación normal”.

“Transparencia a través del sorteo público”

Consultado sobre el sistema de adjudicación de las viviendas, Ugelli defendió el mecanismo de sorteo porque “aporta transparencia” y explicó que “nosotros consolidamos el padrón y se lo entregamos al Instituto de Asistencia Social (IAS), que es quien realiza el sorteo. A partir de ahí, iniciamos los controles pertinentes”.

En este sentido, subrayó que el hecho de que la inscripción fuera online “facilitó mucho, porque es una declaración jurada que se hace a través de de un teléfono o computadora”, destacando que “ya no existen esas largas colas con cupos.

“Trabajar sobre eso nos permitió darle la transparencia que se merece el sorteo para que queden de lado todas esas cuestiones de qué se arreglan las entregas de las casas”, aclaró al concluir.



