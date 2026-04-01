Pago a productores por las ventas de chivitos paipperos del oeste formoseño

Se trata de 36 familias que comercializaron su producción en una jornada especial realizada en la previa de la Semana Santa.

Con gran satisfacción, pequeños productores pertenecientes a los parajes La Esperanza, Río Muerto, El Solitario, San Juan, Pozo de Los Novillos, El Palmar, Los Cuervos, Laguna Tres Pases, La Horqueta, Buena Vista y Guadalcázar, ubicados sobre la Ruta Nacional N° 86, recibieron el pago total de las reses de chivitos paipperos que fueron comercializados el pasado miércoles 1° en la feria del PAIPPA y el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), previo a las celebraciones de Semana Santa.

Esto genera un ingreso muy importante para las 36 familias que comercializaron su producción, se subrayó desde el Instituto PAIPPA. “La venta fue muy buena, porque como siempre fue muy demandado el chivito paippero”, destacó en ese sentido el coordinador ejecutivo del organismo, el veterinario Rubén Casco.

En declaraciones a AGENFOR, consignó que “el equipo del PAIPPA trabajó en la zona para pagarles a las 36 familias” de los distintos parajes por “el esfuerzo de su trabajo y la excelente calidad de su producto”.

“Estamos hablando de unos 20 millones de pesos que entran a estas comunidades, así que muy contentos todos, ya que se trata de un trabajo muy lindo que inicia de los corrales de los productores, se faena con un frigorífico único en la región y se comercializa tanto en la feria paippera como en Soberanía Alimentaria”, remarcó el funcionario.

Asimismo, adelantó que el próximo miércoles 15 se llevará a cabo la Primera Feria Paippera en Misión Laishí, mientras que el miércoles 29 se realizará “en Laguna Blanca el primer remate del año”, anticipando que “vamos a hacer dos, otro en octubre también con reproductores y venta de toros”, por lo que “se espera mucha actividad en lo que es la comercialización de ganado bovino en toda la provincia”.

Todo ello en el marco de “un trabajo conjunto” entre diferentes instituciones del sector productivo formoseño, “como lo pregona el gobernador Gildo Insfrán, apostando siempre a que el productor venda al precio justo”.



