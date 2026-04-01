Crecen más del 40% los intentos de suicidio en el país

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, reveló que el último Boletín Epidemiológica Nacional advirtió un incremento superior al 40% en los intentos de suicidio respecto de años recientes. El fenómeno se ubica entre los eventos prioritarios y en nivel de alerta roja. Los intentos de suicidio aparecen como uno de los eventos más sensibles dentro del sistema. En medio de la conmoción por el hecho ocurrido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal -donde un alumno de 15 años ingresó armado, asesinó a un estudiante de 13 años e hirió a otros tres-, los datos oficiales sobre salud mental en el país vuelven a encender una señal de alarma y profundizan la preocupación social. Los intentos de suicidio en Argentina registran en lo que va de 2026 un incremento significativo, tanto en los casos sin resultado fatal como en aquellos que terminan en muerte, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 802, correspondiente a abril de 2026, los intentos de suicidio se ubican entre los eventos priorizados bajo vigilancia intensiva y presentan una tendencia claramente ascendente. Hasta la semana epidemiológica 12, se notificaron 2.501 intentos de suicidio sin resultado mortal, una cifra que supera ampliamente la mediana histórica reciente, estimada en 1.550 casos para el mismo período. En paralelo, los intentos con resultado fatal alcanzaron los 113 casos, casi el doble de la mediana registrada en los últimos años, que se ubica en 59. Ambos indicadores se encuentran clasificados bajo el nivel de alerta rojo, una categoría que en el sistema de vigilancia implica que los valores están más de un 40% por encima de lo esperado. Este nuevo esquema forma parte de una herramienta implementada recientemente en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que organiza los eventos mediante una codificación por colores para facilitar la detección temprana de brotes o cambios relevantes en la tendencia de enfermedades y otras problemáticas sanitarias. En este contexto, los intentos de suicidio aparecen como uno de los eventos más sensibles dentro del sistema, no solo por su impacto en términos de salud pública, sino también por las múltiples variables sociales, económicas y psicológicas que intervienen en su evolución. El Funcionario Provincial, denunció que “la inversión del Gobierno Nacional en materia de prevención de suicidios y salud mental está caracterizada por un fuerte ajuste presupuestario, donde el Programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental cuenta con 47 millones de pesos para todo el 2026, lo que representa una caída del 91, 5% respecto del 2025”. El Suicidio señaló Gialluca, es en la actualidad la principal causa de muerte violenta en nuestro país, superando claramente a las muertes por siniestros viales y dejando a los homicidios en un lejano tercer puesto. Lamentablemente este hecho no se refleja en la agenda pública, como si los casos de inseguridad. El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, afirmó que en promedio 22 personas intentan quitarse la vida cada día y cada 2 horas y 4 minutos una persona se suicida en Argentina. De allí la importancia de los programas y planes que funcionan en nuestra provincia, con recursos propios, de prevención del suicidio, siendo la primera provincia en diseñar un plan de estas características, donde se da una articulación interinstitucional, que prioriza no solo la prevención, sino también el abordaje de este “flagelo que azota silenciosamente a toda la Argentina”. Por ello, desde el Organismo de la Constitución Provincial, hemos exigido al Ministerio de Salud de la Nación, se reactive efectivamente el Consejo Federal de Salud Mental, “pues esta crisis no debe interpretarse como una problemática clínica individual, sino como el resultado directo del deterioro de las condiciones materiales de vida, la violencia social y la profundización de la desigualdad económica en todo el país”. El retiro del Estado Nacional en áreas sensibles a la salud es un experimento de “anarquismo capitalista”, donde el sector privado no tiene interés en atender a los sectores más vulnerables, porque estos no les generan ganancias, por lo cual es imperativo que el Gobierno Nacional, ponga en su agenda al suicidio.



