Trabajos de drenaje en barrios cuadrillas activas en toda la ciudad

La Municipalidad de Formosa, llevó adelante este sábado un amplio operativo de intervención en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones generales de las calles tras varios días de inestabilidad climática.

En ese sentido, en el barrio Virgen del Rosario se ejecutaron tareas de cuneteo manual sobre la calle Paraguay, en el tramo comprendido entre Blas Parera y Vicente López y Planes. Allí, las acciones estuvieron enfocadas en garantizar el correcto drenaje en un sector clave del barrio.

Asimismo, en el barrio San Antonio II se desarrollaron trabajos de cuneteo con carga directa, combinados con la limpieza de cruces de calles internas. Estas intervenciones, permitieron despejar puntos críticos y favorecer la circulación del agua en días de lluvias.

Por otra parte, en el barrio Divino Niño, los equipos municipales avanzaron con cuneteo de carga directa sobre la calle Pacífico Scozzina, entre la avenida 12 de Octubre y la avenida Diagonal. Las tareas, se concentraron en reforzar el sistema de drenaje en una zona de alto tránsito.

En simultáneo, en la zona del Circuito Cinco, se desplegó un operativo integral con varios equipos de trabajo. En el barrio Don Joaquín se realizaron tareas de cuneteo mecanizado, mientras que en el barrio República Argentina se intervino sobre el canal principal con trabajos de limpieza.

De igual manera, las cuadrillas avanzaron en el barrio 7 de Mayo con la limpieza del canal principal, y en el barrio El Porvenir con cuneteo mecanizado, consolidando un abordaje sostenido en distintos frentes.

Por último, desde el área indicaron que este tipo de operativos se sostienen de manera permanente, con planificación territorial y presencia en los barrios, priorizando aquellas zonas que requieren intervenciones para mejorar el drenaje urbano y la transitabilidad.



