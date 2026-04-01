Formosa desplegó el potencial de Nutrifor en la feria mundial Macfrut 2026

Se trata de una de las ferias internacionales de frutas y hortalizas más importantes a nivel mundial. Allí se expuso la experiencia de innovación y soberanía de la empresa provincial, impulsada desde el Norte Argentina por la gestión del Gobierno de Formosa.

La Misión Comercial Latinoamericana a Italia 2026 bajo el lema “Argentina abraccia Italia”, integrada por mujeres líderes y referentes del ecosistema productivo de Argentina y Paraguay, viajó con el objetivo de estrechar alianzas internacionales en la Feria Macfrut 2026. Por Formosa se expuso sobre la experiencia de la empresa estatal Nutrifor, de la cual se desarrolló su modelo productivo sostenible que genera valor agregado y fuerte impacto social.

La empresa provincial Nutrifor tuvo representación en la Misión Comercial Latinoamericana a Italia 2026, donde empresarias de Argentina y Paraguay viajaron para estrechar lazos estratégicos con Europa, posicionar productos con identidad y valor agregado e impulsar la sostenibilidad y la economía circular, que son ejes fundamentales de la firma formoseña y su modelo productivo.

En ese marco, participó de una de las ferias internacionales de frutas y hortalizas más importantes a nivel mundial, la Macfrut 2026.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Empresaria Ítalo Argentina (FEIA), a través de su presidenta fundacional, licenciada cónsul Francesca Marisa Costantino, con la coordinación de contenidos y conversatorios internacionales a cargo de GEN 3I Consultora, y se desarrolla en el contexto del Año Internacional de la Mujer Agricultora, poniendo en valor el rol estratégico de las mujeres en el desarrollo sostenible, la innovación y la transformación de los territorios.

Norma Ríos, empresaria formoseña y presidenta de CAMEFOR (Cámara de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales de Formosa) y RIMEL (Red Internacional de Mujeres Empresarias y Líderes) y la magíster Mónica Reyes, socia de CAMEFOR y speaker de Nutrifor, integran esta misión comercial.

“Esta misión no solo representa empresas. Representa una nueva forma de producir, liderar y conectar territorios. Una voz colectiva que llega a Europa para afirmar: Latinoamérica tiene talento, innovación y futuro”, es el mensaje de la misión comercial, a través de la cual, Nutrifor tuvo la oportunidad de posicionar sus productos con valor agregado e identidad, que transforma la producción primaria de Formosa e impulsa una economía circular.

Asimismo, la misión busca fortalecer el vínculo argentino-paraguayo con Europa, en un marco propicio como es el Acuerdo MERCOSUR-UE.

Reyes, socia de CAMEFOR, fue la speaker a cargo de exponer sobre la firma formoseña y presentarla ante compradores y especialistas de todo el mundo como panelista en los conversatorios internacionales que se realizaron en la Macfrut 2026.

Además, dentro del predio donde se realizó el evento, Argentina contaba con un stand propio donde también se expusieron las actividades de Nutrifor, explicadas por Reyes.

En este escenario clave para la innovación hortofrutícola, la provincia logró destacar su identidad productiva, ya que la empresa incorpora desde el trabajo con el pequeño productor y el uso de bioinsumos, hasta tecnología de vanguardia.

En este esquema también se destaca Liofor, unidad pionera en liofilización en el NEA, que permite preservar hasta el 97% de los valores nutricionales, el sabor y la textura de los productos, eliminando la necesidad de cadena de frío, una ventaja competitiva clave para el mercado europeo.

Asimismo, la speaker expuso sobre los productos que elabora, como las mermeladas, harinas, premezclas y alimentos congelados que se distribuyen en escuelas y a la comunidad a través del programa Nutrir y que también se pueden adquirir en las ferias de Soberanía Alimentaria Formoseña.

En ese marco, se detalló que solo en 2025 la firma abasteció a 18.500 familias y 143.700 estudiantes, con un equipo altamente calificado, integrado en un 50% por ingenieros y especialistas formoseños.

Innovación, tecnología y nuevas oportunidades

Para CAMEFOR, esta presencia internacional consolida un trabajo sostenido en red, con el objetivo de superar la experiencia de la misión comercial realizada en 2017 en Sicilia, donde ya se habían obtenido resultados positivos y vínculos estratégicos.

En Macfrut 2026 se accedió a ponencias de primer nivel y a las últimas tendencias del sector, como maquinaria de última generación, aplicaciones de inteligencia artificial en la producción y modelos cooperativos en frutas y hortalizas. Además, se fortalecieron vínculos con asociaciones de mujeres, generando nuevas oportunidades de cooperación internacional.

Uno de los momentos clave fue el encuentro con el ministro de Producción de Italia, quien destacó el potencial de articulación con Latinoamérica y anunció su próxima visita a Paraguay en septiembre, poniendo al Mercosur en agenda como un espacio estratégico de integración.

Posteriormente, la misión comercial visitó la Universidad de Parma, ubicada en la región Emilia-Romaña, donde fueron recibidas por sus autoridades, recorrieron las instalaciones y conocieron su laboratorio agroalimentario, uno de los más importantes de Europa.

En ese marco, presenciaron la exposición: “La Alianza de Emilia-Romaña para la Educación e Innovación en el Sistema Alimentario”, en el que se mencionaron las vías de investigación para una mayor agroalimentación.

Agenda en el sur de Italia

Tras el cierre de estas jornadas, la delegación continuará con una agenda de actividades en el sur de Italia, como parte de una estrategia de extensión territorial e intercambio de experiencias, de la cual participarán la presidenta de la FEIA, la licenciada cónsul Francesca Marisa Costantino; la secretaria, doctora Verónica Sonia Iesu y la magister Reyes.

El domingo la delegación participará en una mesa académica en la Universidad de Estudios “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, en Abruzzo, bajo el eje “Regenerar los territorios, promover el bienestar: el modelo integrado de Borgo Futuro”.

El lunes, en Molise, se desarrollará a la mañana un encuentro institucional en Isernia, otra reunión donde se conocerá sobre el Programa Borgo Futuro y, por la tarde, habrá visitas a cooperativas del Bajo Molise.

El miércoles en Calabria habrá una reunión con el Intendente de San Demetrio Corone, Ernesto Madeo, en aquella ciudad. Posteriormente la misión se reunirá con la cónsul general de Albania en Calabria, Anna Madeo.

En la mañana del jueves 30 de abril habrá un encuentro en la Cámara de Comercio de Cosenza y por la tarde se participará de la conferencia “El importante rol de la mujer en la política italiana e internacional”. Las actividades culminan el domingo en Lungro con un encuentro con el Monseñor Oliverio y una actividad en la Academia del Mate Argentino.

De esta manera, Formosa se posiciona fortaleciendo vínculos para conectar territorios, mostrando el talento y la capacidad de ser un socio estratégico que ofrece una nueva forma de producir y agregar valor, generando soluciones sostenibles, con fuerte impacto social.







