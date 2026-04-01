Intendentes de la provincia de Formosa enfatizaron que “la soberanía popular no se abandona”

Los jefes comunales suscribieron un comunicado, donde hicieron saber su defensa del Modelo Formoseño, liderado por el gobernador Gildo Insfrán.

Intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia de Formosa lanzaron un documento en el que destacan que el gobernador Gildo Insfrán ha sido legitimado por “el voto popular” que de ninguna manera “puede ser puesta en duda por sectores que buscan instalar una mirada distorsionada de nuestra realidad”.

Dicho documento es en rechazo y repudio a la reciente presentación del senador libertario Francisco Paoltroni, quien solicita la intervención federal de la provincia de Formosa.

En el documento titulado “La soberanía popular no se abandona”, emitido este sábado 25, los intendentes formoseños hacen saber que, “reunidos en unidad y compromiso por nuestro pueblo, expresamos nuestro enérgico rechazo y absoluto repudio al proyecto de intervención federal presentado por el senador por la minoría Francisco Paoltroni”.

Consideraron que se trata de “un atropello a la soberanía popular y a la institucionalidad de nuestra provincia este intento de intervención”, el cual “desconoce la plena vigencia de la división de poderes, el funcionamiento de las instituciones democráticas y la voluntad libremente expresada por los formoseños y formoseñas en cada elección”.

Del mismo modo que “la legitimidad de nuestro Gobierno que surge del voto popular y no puede ser puesta en duda por sectores que buscan instalar una mirada distorsionada de nuestra realidad”.

Por ello, los intendentes de la provincia ratificaron con su firma el respaldo a la conducción política del gobernador Gildo Insfrán, cuyo “líder ha demostrado capacidad de gestión, compromiso y lealtad absoluta con su pueblo, consolidando un modelo de provincia basado en la inclusión, la justicia social y un Estado presente”.

El comunicado que lleva la firma a cada uno de los intendentes de la provincia de Formosa reafirma el compromiso de ellos “con el Modelo Formoseño”, al cual defenderán, ya que “no permitiremos que se avasalle la decisión soberana del pueblo ni que se cuestione un proyecto político respaldado en las urnas”.

Y se comprometen todos a seguir trabajando “en unidad con el Gobierno provincial para garantizar el bienestar de cada formoseño y formoseña”.



