Tenía pedido de captura y lo pusieron tras las rejas

También se recuperaron varios objetos de valor

Efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) detuvieron a un hombre de 40 años que trasladaba objetos robados y registraba pedido de captura vigente.

El procedimiento se realizó este viernes, alrededor de las 10:00 horas, durante patrullajes preventivos en el barrio El Resguardo, sobre la calle Firpo.

Allí, los uniformados identificaron al sujeto y en presencia de testigos secuestraron un televisor LED, mochilas, equipos de sonido, cargadores, artículos personales y documentación a nombre de otra persona, los cuales habían sido sustraídos momentos antes de una vivienda.

De manera inmediata, personal de la Comisaría Seccional Tercera confirmó el hecho y la procedencia de los elementos, mientras que la Policía Científica realizó la documentación de la intervención.

A todo esto, al consultar sus datos en el sistema informático, se estableció que el individuo registraba pedido de captura vigente por una causa de “Hurto en grado de tentativa”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial, en tanto los elementos secuestrados serán restituidos a su propietario.