Terminó en el hospital tras ser colisionado por otro motociclista, que se dio a la fuga

La víctima primero fue trasladado al Hospital Distrital Nº 8 y lo derivaron al Central

Uniformados de la Subcomisaría República Argentina intervinieron en un siniestro vial en la intersección de las avenidas Senador Tomás y Raúl Alfonsín, donde un joven sufrió graves lesiones al ser embestido por otro motociclista que, lejos de auxiliarlo, huyó del lugar.

El hecho se registró el sábado último, alrededor de las 22:15 horas, cuando personal policial constató la presencia de una motocicleta marca Honda Wave, de 110 cilindradas, tendida sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el rodado era conducido por un joven quien circulaba por avenida Raúl Alfonsín y, al llegar a la intersección con Senador Tomás, fue colisionado en el lateral izquierdo por otra motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga.

A raíz del siniestro, el motociclista atropellado fue trasladado por personal del SIPEC al Hospital Distrital Nº 8.

Desde el nosocomio se informó que el médico de turno le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano grave con pérdida de conocimiento, encontrándose consciente al momento de la evaluación, razón por la cual fue derivado al Hospital Central para una mejor atención.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias procesales, con la intervención de personal de Policía Científica.

Se iniciaron actuaciones judiciales a fin de establecer la identidad del conductor involucrado y las circunstancias del siniestro.



