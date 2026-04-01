Insfrán encabezará el 147° aniversario de la gesta fundacional de Formosa

Las actividades, que serán presididas por el gobernador Gildo Insfrán, incluyen la histórica Retreta Fundacional este martes por la noche y el acto central del miércoles 8 de abril con la participación de estudiantes de toda la capital.

El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezará este miércoles 8 de abril las ceremonias centrales por el 147° aniversario de Formosa, fundada en 1879 por el comandante Luis Jorge Fontana.

El programa oficial de actividades dará inicio en las vísperas, este martes 7 a las 23.30 horas, con la “Retreta Fundacional” frente al Museo Histórico “Pablo Duffard”, donde el elenco de música y danza de la provincia brindará el marco artístico a la vigilia presentando “Historias de sueños”.

Al llegar la medianoche, se entonarán las estrofas del Himno Marcha a Formosa, marcando el inicio formal del día aniversario.

Acto central y promesa de fidelidad

La jornada del miércoles 8 de abril comenzará a las 8.15 horas, en el Mástil Municipal, intersección de calle San Martín y avenida 25 de Mayo, con la concentración de delegaciones estudiantiles, abanderados de las fuerzas de seguridad y autoridades.

Allí el primer mandatario provincial encabezará el izamiento del Pabellón Nacional y Provincial.

El epicentro de la celebración se trasladará luego al Estadio Cincuentenario, donde a partir de las 09.30 horas se desarrollará la toma de promesa de fidelidad a la Bandera de la provincia a los alumnos de cuarto grado del Nivel Primario.

Esta emotiva ceremonia, que ya es una tradición en el calendario escolar formoseño, será tomada por el gobernador Insfrán, representando un acto de reafirmación del amor y el compromiso de las nuevas generaciones con el suelo formoseño y su identidad pluricultural y multiétnica.



