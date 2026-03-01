Secuestran dos armas de fuego en el Río Bermejo

• Fue mediante patrullajes por Ruta Provincial N° 28 Sur

El personal de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Juan Gregorio Bazán secuestró dos armas de fuego durante un procedimiento preventivo en la zona de la “Toma de Agua” del Río Bermejo, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió el viernes último, cerca de las 7:00 horas, cuando personal policial patrullaba la Ruta Provincial N° 28 Sur.

Al arribar al sector conocido como la “Toma de Agua”, los uniformados detectaron un campamento e identificaron a un hombre de 29 años, con domicilio en el barrio Eva Perón de Las Lomitas.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el ciudadano poseía dos armas de fuego sin las documentaciones que acrediten su propiedad: un rifle calibre 22 con cinco proyectiles y una escopeta marca Legend calibre 16, con un cartucho.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de los elementos, mientras que el involucrado fue notificado de su situación legal y continuó en libertad, según lo dispuesto por la autoridad judicial.

También se inició una causa judicial por infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas.



