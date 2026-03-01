Familia chaqueña muere en choque fatal en la Ruta Nacional Nº 81

Se trata de una familia con residencia en la provincia del Chaco

El trágico desenlace vial terminó con la vida de cinco ocupantes de una Renault Kangoo, conductor de 52 años y acompañantes mujeres de 54, 27, 22 y 19 años, que circulaban por la Ruta Nacional N° 81, colisionando de manera frontal en una curva a unos 20 kilómetros de la localidad de Laguna Yema contra un camión Volkswagen de gran porte, cuyo conductor resultó lesionado fuera de peligro.

El caso se registró alrededor de las 13:00 horas de este domingo, cuando informaron a la línea de emergencias 911 sobre un siniestro vial entre un vehículo utilitario y un camión en una curva de la Ruta Nacional 81, entre las localidades de Laguna Yema y Los Chiriguanos.

De inmediato, efectivos de la Comisaría local y de la Delegación Unidad Regional Seis fueron hasta el lugar, donde constataron la colisión frontal entre un Renault Kangoo y un camión Volkswagen de gran porte.

Al verificarse ambos rodados a simple vista, observaron cuatro personas fallecidas en el utilitario, en tanto el conductor del camión presentaba lesiones, por lo que fue asistido por personal médico y trasladado hasta el hospital de esa localidad.

La gravedad del caso fue informada a la Dra. Gabriela Soledad Plazas, Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Las Lomitas, que direccionó las actuaciones a realizarse.

Seguidamente, se hicieron presente en el sitio personal de la Delegación de Policía Científica Ingeniero Juárez, Bomberos y forense judicial Dra. Liliana Zarate, realizando la verificación del vehículo utilitario, obteniendo como resultado final el hallazgo de cinco cuerpos.

Tras la verificación de sus documentaciones, se estableció que se trataba el conductor, un hombre de 52 años, y su familia, cuatro mujeres de 54, 27, 22 y 29 años, con residencia en la provincia del Chaco.

De acuerdo con las pericias realizadas, se estableció que el vehículo de las víctimas circulaba por la mencionada arteria nacional en sentido Este – Oeste y al llegar a la curva de mención, por cuestiones que son materia de investigación, colisionó de manera frontal contra el camión que circulaba en sentido contrario, produciéndose el trágico desenlace para los fallecidos.

Luego de finalizar las diligencias en el lugar, conforme la orden del magistrado, los cuerpos de las víctimas serán trasladados hasta la morgue y los vehículos secuestrados.

El conductor del rodado fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial, continuándose aún con las diligencias procesales.



