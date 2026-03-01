Liderazgo: cuando el territorio marca el camino

Liliana Dorrego

Comunicadora Social – Analista Política

La conducción no se improvisa. Se ejerce. Y mucho menos se declama: se construye en el territorio, con propósito, con rumbo, con estrategia, con equipos y, sobre todo, escuchando a la gente. Siempre.

Ese liderazgo no nace en los escritorios ni en los entornos cómodos. Se construye con los pies en el barro, en contacto directo con la realidad, compartiendo intereses, necesidades y aspiraciones comunes. Porque en política hay una regla básica que nunca falla: la agenda no la define el dirigente, la agenda la marca la gente.

Sus intereses, sus anhelos, sus ilusiones, pero también su bronca, su desencanto o su esperanza, son la verdadera brújula que orienta cualquier proceso político serio.

En cada espacio de formación, en cada cumbre, en cada experiencia comparada —donde se analizan campañas, gobiernos y liderazgos— hay algo que se repite sin excepción: nadie que haya logrado conducir con éxito subestimó nunca lo que moviliza a su gente. Y eso no se mide solo en números, sino en algo mucho más profundo: el corazón.

El liderazgo real no nace de una encuesta. Nace del vínculo con la gente.

Por eso, presentarse como “el más preparado” desde lo académico, sin haber atravesado el verdadero campo de batalla —la gestión, la vida, el territorio— difícilmente alcance. La sociedad no se deja convencer por títulos, rankings o sondeos. La relación es mucho más directa y mucho más honesta: te creen o no te creen.

El camino no se teoriza: se construye andando.

Quien logra interpretar antes que otros, lo hace porque escuchó, analizó, propuso y tomó decisiones en función de esa agenda social. Y para eso tuvo que sostener convicciones, descartar caminos y resistir algo que muchas veces confunde más de lo que ayuda: el microclima político.

Ese microclima —cerrado, autoreferencial— está lleno de aplausos, pero muchas veces vacío de realidad. Es el lugar donde algunos terminan creyendo que son el centro, cuando en verdad se están alejando de lo esencial.

Y lo esencial siempre es el otro.

Ese ciudadano que no vive de la política, que no consume discursos, pero que evalúa con claridad algo mucho más concreto: su vida cotidiana.

En ese escenario, las campañas cercanas, con discursos reales, con respuestas concretas y con un lenguaje claro, simple y directo, siguen siendo el camino más efectivo.

No hay fórmulas mágicas. No es azar.

Porque en política no alcanza con parecer, hay que ser, sostener y responder.

Y eso, la gente, siempre lo va a saber.



