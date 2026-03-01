Detuvieron a un hombre y secuestraron una moto

• Fue en el marco de una investigación judicial por violencia de género

Integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia aprehendieron a un hombre y recuperaron una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas, además de la asistencia y contención de la víctima.

El hecho se registró el viernes último, alrededor de las 12:30 horas, en inmediaciones de la calle Padre Patiño y Octava, donde la víctima denunció que su expareja se presentó en su vivienda y le aplicó golpes de puño en el rostro, ocasionándole lesiones.

Luego el agresor le sustrajo una Gilera Smash de 110 cilindradas.

La mujer fue examinada por el médico forense policial, quien constató las lesiones y se inició la acción penal, con medidas de restricción de acercamiento.

En la continuidad de las tareas investigativas y patrullajes preventivos, el personal policial localizó al imputado por la avenida Daugero al 300, del barrio Bernardino Rivadavia, lo detuvo y secuestró el rodado sustraído.

Por su parte, el personal de Policía Científica realizó las diligencias y la documentación fotográfica del procedimiento.

Finalmente, el detenido fue notificado de su situación legal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.